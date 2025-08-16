Enfrentaría una liquidación forzosa: Aseguran que empresa de Luis Jiménez tiene una deuda por 1.200 millones

En el último capítulo de Only Fama, del pasado viernes, se reveló una millonaria deuda que tendría la empresa Jiménez López Limitada, propiedad del exfutbolista Luis Jiménez.

En Only Fama afirmaron que la deuda sería de casi 1.200 millones de pesos, lo que tendría a la empresa en la condición de liquidación forzosa.

Aseguran que empresa de Luis Jiménez tiene una deuda por 1.200 millones

La información la trajo el abogado Juan Pablo López, que desde el programa de farándula, aseguró que: «Como dice el nombre, es forzosa. No hay acá un acuerdo con el deudor para llevarlo a quiebra, como podría ser otra figura. Si no que derechamente se solicita a través de una demanda que se declare la liquidación forzosa de este deudor en particular».

«Con el objeto de ver qué bienes tiene, para venderlos forzosamente, incluso se pueden rematar, y de esa forma poder pagar las deudas que tenga este deudor en particular, con uno o más acreedores», agregó.

Además, el abogado señaló que la exesposa de Luis Jiménez, Coté López, salió de la empresa en marzo de 2024, y cedió su 50%. Coincidentemente, desde aquella época empezaron las deudas.

«Queda como dueño de la empresa Luis en un 50%, y su empresa en otro 50%. Y hace un tiempo atrás, esta empresa le vendió al hermano de Luis su parte. Entonces, hoy día, los socios son: 50% Luis Jiménez y su hermano con el otro 50%«, aseguró.

Por otro lado, desde el programa se comunicaron con Coté López, quien al respecto comentó: «Yo creo que Luis la dejó no más descuidada, tiene muchas sociedades, muchas empresas afuera y acá. Me imagino que fue un poco por el tema de la separación».

«No lo veo tan complejo porque Luis igual tiene (dinero)«, cerró.

