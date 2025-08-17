Restricción vehicular 2025: Revisa qué vehículos no podrán circular en la Región Metropolitana este lunes 18 de agosto

A partir del 1 de mayo de este año, y hasta el 31 de agosto, rige en toda la región Metropolitana la restricción vehicular. Esta medida limita la circulación de algunos vehículos en la capital, y está pensada para funcionar en los meses de otoño e invierno, los más complejos en cuanto a la contaminación del aire.

Cabe recordar que esta medida pertenece al Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

¿Qué vehículos tendrán restricción vehicular este lunes 18 de agosto?

La restricción vehicular en la Región Metropolitana, aplica de lunes a viernes, exceptuando festivos, entre las 07:30 y las 21:00 horas. Además, esta rige en toda la provincia de Santiago, incluyendo Puente Alto y San Bernardo.

Los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este lunes 18 de agosto, son los que tienen patentes terminadas en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 6 o 7 .

. Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: dígitos 2, 3, 4 o 5.

También es importante recordar que al incumplir la restricción vehicular arriesgas una multa, la cual tiene un valor que fluctúa entre 1 y 1,5 UTM. Es decir, sería desde $68.647 hasta $102.970.

En caso de requerir información adiciona sobre la restricción vehicular, puedes acceder directamente a la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde existe un apartado específico para esta medida.

