«Me sacaron del viaje…»: Emilia Dides acusó exclusión de reconocida marca tras anunciar su embarazo

La ex Miss Universo Chile, Emilia Dides, anunció su embarazo hace apenas unos días, con una emotiva publicación junto a su pareja, el deportista Sammis Reyes.

Ahora, a través de sus redes sociales, la modelo y cantante denunció una mala práctica por parte de una marca. Supuestamente, la habrían excluido de una campaña publicitaria, justo después del anuncio de su embarazo.

Emilia Dides acusó exclusión de reconocida marca tras anunciar su embarazo

A través de sus redes sociales, Emilia Dides explicó la situación: «Yo estaba trabajando con una marca, teníamos un viaje en septiembre. Es una marca que yo amaba demasiado, bueno, la amo, no por lo que paso ahora la deje de amar».

«Pero me van a creer que me sacaron del viaje y me sacaron de la marca. Fue justo, onda, dos días después de contar mi embarazo«, agregó.

Eso sí, aseguró que también cometió un error, que fue un atraso con publicar algo en redes sociales. Pero, había avisado con tiempo el retraso. Además, Emilia Dides aseguró: «sí hubo un tema de comunicación y un mea culpa de mi parte, por supuesto, pero ninguna posibilidad de que sea como para sacarme de la marca«.

Luego, la modelo emitió una sincera reflexión: «Cuando uno está embarazada hay muchas emociones, hay demasiados cambios y sobre todo hay mucho miedo de que justamente lo que pasó, pase. Como que las marcas te dejen de querer o que la gente diga ‘esta hue… ya no sirve’. O lo típico que dije la gente ‘te cagaste la vida’, o sea, yo no le cagué la vida a mi mamá cuando nací, todo lo contrario».

«Solamente digo que estar embarazada no es una restricción ni tampoco es una prohibición de nada. Solamente voy a estar creando un ser humano, perdón si eso como que le incomoda a las personas. Pero fue impresionante recibir ese mensaje. Parece que en esta generación las personas son como desechables y me rehúso a ser de ese clan», complementó.

Por último, Emilia Dides aseguró dar vuelta la página y reveló: «Le cierro las puertas a esas malas energías, le abro las puertas a las marcas que ven mucho más allá de lo que está pasando por un cierto tiempo. Así que ansiosa de saber qué se viene y por mostrarles todo, porque se vienen viajes increíbles».