«Creo que la puerta está cerrada»: Cristián de la Fuente reveló cómo es su relación actual con Angélica Castro

En el último capítulo de Only Friends, programa de conversación estrenado recientemente en Mega, estuvo como invitado el actor Cristián de la Fuente.

Cristián de la Fuente abordó varios temas, entre ellos, su separación con Angélica Castro. Cabe recordar que su relación terminó en 2022, tras años juntos, cuando se hizo pública una infidelidad del actor.

Cristián de la Fuente reveló cómo es su relación actual con Angélica Castro

Este sábado se emitió el más reciente capítulo de Only Friends, esta vez, conducido por Francisca García-Huidobro, y con Cristián de la Fuente, Patricia Maldonado, Pollo Fuentes y Javiera Acevedo como invitados.

En la conversación, Cristián de La Fuente hizo un mea culpa, y se refirió a su infidelidad y su separación: «Fue un proceso, fue un error el cual obviamente fue público, del cual me arrepentí. Estoy trabajando y uno sigue trabajando para ser mejor persona, para aprender, para no volver a cometer el error, para no volver a hacer daño».

«Se intentó, no se pudo y creo que llega un momento en la vida donde hay que seguir avanzando, porque si no uno queda pegado en el pasado, queda pegado en la culpa. Y al final es eso, pasó porque tenía que pasar, se rescata lo lindo y se avanza«, agregó.

En cuanto a su momento personal, Cristián de la Fuente afirmó: «Estoy en un momento donde hay que seguir avanzando, hay que seguir viviendo, seguir dándose oportunidades y sobre todo de mejorar, de entender por qué pasó lo que pasó, de ser una mejor versión mía para no volver hacer daño a nadie«.

Por último, se refirió a su relación actual con Angélica Castro: «Estamos en un proceso de divorcio, creo que la puerta está cerrada y cada uno en su vida, rehaciendo su vida».

«Creo que cuando hay cariño, cuando hay respeto, cuando hay una hija de por medio, donde para los dos es un punto en común que es lo más importante, todo se arregla», cerró.

