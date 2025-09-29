Destacada periodista fue despedida en vivo de programa de Mega: «Estamos tristes…»
Un emotivo momento se vivió este domingo en Mega, el que fue encabezado por Luis Ugalde, quien entregó unas emotivas palabras.
Este domingo, se vivió un especial momento en el programa de Mega, «Meganoticias Siempre Juntos», el que es conducido por Luis Ugalde.
Resulta que en esta instancia, el conductor del espacio se tomó un momento de la emisión para dedicarle unas palabras a una compañera, que asumirá nuevos desafío dentro del mismo canal.
Estamos hablando de la periodista Naomi Riquelme, quien ya no formará parte del programa que se emite los fines de semana. Esto debido a que se integrará al equipo de matinal de Meganoticias.
Luis Ugalde despidió a Naomi Riquelme en vivo
Luis Ugalde, exreportero de Contigo en la Mañana (CHV), dio a conocer la noticia y entregó unas emotivas palabras.
«Estamos tristes, pero también estamos contentos, más contentos que tristes eso sí. Se nos acaba el reinado, se nos va su majestad. Nuestra querida Nao da un paso grande», señaló.
Además, expresó: «Sus compañeros le tenían flores, le tenían una despedida, se nos va usted, a un piso más arriba, es súper importante, porque es un tremendo paso, un tremendo avance, tus compañeros, tu equipo, te va a echar de menos».
Vale señalar que Luis Ugalde dio a conocer que Naomi Riquelme estuvo desde los inicios de Siempre Juntos, cuando era liderado por Rodrigo Sepúlveda.
En tanto, la periodista expresó: «Son mi primer equipo, no he tenido la posibilidad de despedirme, pero es increíble el equipo humano (…) Estoy sin palabras, ha sido increíble».
Posteriormente, Ugalde le mencionó: «Felicitaciones, te vas a un equipo que es líder, que le está yendo muy bien».
Luego, a través de su cuenta de Instagram, la periodista de Mega indicó: «Para quienes no saben, entré al equipo finde hace unos años, y ahora los dejo porque me voy a hacer notas al equipo de Mucho Gusto. Estoy realmente agradecida y feliz por la oportunidad y porque la vida me puso en este lugar con personas tan lindas, mi familia santiaguina».
