«Nunca fueron para mí»: Gala Caldirola reveló la verdad detrás de los virales audios de Mauricio Isla

Gala Caldirola estuvo como invitada al podcast «Quizá No Sea Nada«, de Porcel TV. En el espacio, conversó extensamente con Jorge Aldoney, Adolfo Sommer y Luna Marinetti.

En medio de la conversación, Gala reveló una verdad con respecto a su expareja, el futbolista Mauricio Isla. Resulta que, el famoso audio, «me saliste bastante tímida«, nunca fue para ella, como se creía.

Gala Caldirola reveló la verdad detrás de los virales audios de Mauricio Isla

Incluso, Gala Caldirola afirmó que nunca negó la versión de que los audios eran para ella, para proteger a Mauricio Isla. Esto, por rumores de infidelidad.

El audio se hizo viral y apareció en todos los medios y en las redes hasta el día de hoy. Según relató, cuando se filtraron los audios intentaron usarlos para acusar a Isla de una infidelidad, siendo que estos eran anteriores a su relación con Gala:

«Una mujer quiso filtrar estos audios al principio de mi relación con mi exmarido. Yo decidí hacer que todos creyeran que eran para mí, pero nunca lo fueron«.

Eso sí, primero se aseguró de que realmente no había enviado ese audio mientras estaba con ella, sino antes. Luego de estar segura, decidió hacer creer que eran para ella, para protegerlo, asumiendo la ridiculización y las burlas en internet.

Según comentó en el programa, cada vez que escuchaba el audio, sentía rabia: «Yo lo quise proteger y asumí que eran para mí, pero no, nunca fueron para mí«, cerró Gala.

