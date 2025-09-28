«No puedo guardar silencio»: Mamá de Cony Capelli denunció a Daniela Aránguiz tras polémicas declaraciones

Ya desde hace un tiempo han caído declaraciones cruzadas entre Daniela Aránguiz y Cony Capelli. Pero en esta última oportunidad, la polémica subió su calibre.

«Es cero aporte a la televisión, siendo sincera, creo que representa lo peor de la sociedad«, afirmó Cony Capelli. Por su parte, Daniela Aránguiz la trató de drogadicta en televisión abierta.

Mamá de Cony Capelli denunció a Daniela Aránguiz tras polémicas declaraciones

Pero eso no es todo, ya que Daniela Aránguiz hizo graves acusaciones contra Cony Capelli: «Yo creo que un mal ejemplo a seguir es ser una mentirosa como tú, que dices que superaste tus adicciones y te tienen que sacar arrastrando de las discoteques«.

«Te reto, hazte un examen de sangre y muéstralo para ver cuándo fue la última vez que consumiste una sustancia. Tienes a todo Chile pensando que te recuperaste y eres un ejemplo de rehabilitación», disparó Aránguiz.

Ahora, quien salió a hablar fue Paola Capelli, madre de Cony, que presentó una denuncia en el CNTV, como mostró en sus redes: «Como madre de Constanza Capelli, no puedo guardar silencio ante lo ocurrido el 25 de septiembre en el programa Sígueme de TV Más. Allí se lanzaron acusaciones falsas y ofensivas que dañan profundamente su honra y dignidad».

«Hoy he presentado una denuncia formal ante el CNTV, porque la televisión tiene un rol social que no puede usarse para denostar ni humillar a nadie«, agregó Capelli.

«La honra se respeta. La dignidad se defiende. Mi hija merece respeto, como cada persona en este país«, cerró la madre de Cony Capelli.

