Inesperada renuncia de querido periodista de CHV: era destacado por su cercanía con la gente y sensibilidad

Recientemente, se dio a conocer que un joven periodista, el que era una de las promesas de Chilevisión (CHV) renunció a la señal de Paramount. Estamos hablando ni más ni menos que de Martín Ortiz, quien había llegado hace tres años al canal.

De acuerdo a lo informado por parte de El Filtrador, el comunicador estaría buscando asumir nuevos desafíos fuera de Chile.

Vale señalar que Martín Ortiz empezó a alcanzar popularidad a través de su trabajo en La Red, donde se destacó por la cercanía que tenía con las personas que entrevistaba y su sensibilidad.

El recordado momento de Martín Ortiz

Hay un momento protagonizado por Martín Ortiz. Esto ocurrió en 2023, en Purén, región de La Araucanía, cuando la zona fue afectada por incendios.

En esta oportunidad, uma mujer no aguantó el llanto mientras pedía alimentos para animales. En este contexto, el joven periodista le solicitó al camarógrafo dejar de grabar para no caer en el morbo.

Esta acción no pasó desapercibida y fue aplaudida en redes sociales. De hecho, su colega, Rafael Cavada compartió un post en su cuenta de X (antes Twitter), en que destacó el gesto.

«Es un gesto simple e inmensamente humano, digno y respetuoso. @Martin_Ortizz es un colega. Un orgullo trabajar en este equipo», indicó.

Se llama Martín Ortiz, y es periodista. El de ella no lo sé. Cuando empezó a llorar Martín decidió no seguir la entrevista, la consoló. Es un gesto simple e inmensamente humano, digno y respetuoso. @Martin_Ortizz es un colega. Un orgullo trabajar en este equipo. #CHVNoticias pic.twitter.com/DXyEOWBTBW — Rafael Cavada (@rafa_cavada) February 5, 2023

Vale señalar que la reciente salida de Martín Ortiz de CHV se debe a razones personales de acuerdo al medio nombrado anteriormente. Ahora, el comunicador tiene el objetivo de ser corresponsal en Europa.

