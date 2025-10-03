José Antonio Neme impacta con inesperada predicción tras incendio en el Costanera Center: «Aunque digan que hablo estupideces»

Durante la jornada de viernes, José Antonio Neme sorprendió con una inesperada predicción tras el incendio que se desarrolló en el tercer piso del Mall Costanera Center. Motivo por el cual el Cuerpo de Bomberos de Santiago llegó al lugar para ponerle freno al siniestro.

Este habría iniciado a eso de las 05:30 horas y había generado que sobre 400 trabajadores fueran evacuados.

Según lo informado por bomberos, el incendio se provocó debido a que a una pantalla LED de gran tamaña ubicada en la tienda Skechers.

Además, a través de un comunicado, Cenco Malls indicó que el siniestro inició a las 05:25. Momento en el que notaron que salía humo de la tienda de zapatillas. De este modo, se aplicaron los sistemas de extinción de incendios y protocolos de seguridad.

José Antonio Neme sorprende con predicción en Mucho Gusto

Esta situación dio mucho que hablar. Motivo, por el cual en el matinal, Mucho Gusto realizaron un directo en el lugar, donde hablaron con los trabajadores del lugar.

«La información es que van a poder abrir todo, menos el tercer piso. El humo ya no está tan denso, pero estando yo acá en la puerta, aún siento el olor», indicó Karim Butte.

Asimismo, hizo una pregunta que dio paso a la reflexión: «¿Qué pasaría si fuese una emergencia mayor con tantos trabajadores y donde haya público comprando?».

En este sentido, José Antonio Neme sorprendió tras lanzar una predicción al respecto. «Estaríamos en los matinales lamentándonos y diciendo ‘cómo no pusieron esto o esto otro’, pero ya está», comenzó indicando el periodista.

«Hoy día yo les digo acá, aunque digan que yo hablo estupideces, pero yo les digo, hoy 3 octubre… grabe, señora, este extracto del programa. Va a quedar una embarrada y vamos a estar teniendo esta conversación», agregó.

Frente a esto, Karen Doggenweiler expresó: «Has sido bien pitoniso en varias cosas».

En este sentido, José Antonio Neme indicó en modo de broma: «No sé cuándo, pero va a quedar una embarrada (refiriéndose al Costanera Center). Lo que pasa es que mi amistad con Latife Soto me ha ido dando ciertas habilidades».