Sergio Rojas amenaza con revelar registro sexual de polémico exfutbolista: «Ni el chancho de mi tío del sur gritaba tanto»

Recientemente, el periodista de farándula, Sergio Rojas dio mucho que hablar tras asegurar que tiene un audio de Jean Paul Pineda con su pareja en la intimidad.

Vale señalar que esto se da en medio de la reciente polémica que protagonizó el exfutbolista, quien fue detenido junto a su pareja por un caso de violencia intrafamiliar. En este sentido, se dieron a conocer reclamos de vecinos por ruidos molestos. Y algunos de estos corresponderían a cuándo están teniendo relaciones sexuales.

Sergio Rojas revela que tiene audio de Jean Paul Pineda

Según consignó AR13, el periodista de farándula indicó que una vecina del exfutbolista le mandó un audio de los ruidos de la pareja teniendo relaciones sexuales.

En este sentido, Sergio Rojas indicó: «Les tengo tremendo cahuín de Jean Paul Pineda. Porque justo la vecina de Jean Paul es «piraña devoradora» y me mandó un audio… pero esa mujer (Valentina Castro) grita, pero ni el orangután del zoológico se atrevió tanto, ni el chancho de mi tío del sur gritaba tanto al momento de parir».

«Oye la mujer buena para gritar, ni Lisandra Silva con Leandro emitía tanto sonido gutural», agregó el comunicador.

En este sentido, Sergio Rojas le consultó a sus seguidores: «¿Quieren que se lo muestre?«.

Luego, el comunicador indicó que revelará el audio en su programa en Zona Latina, «Que te lo digo» y luego en su cuenta de Instagram.

Es importante señalar que actualmente Jean Paul Pineda se encuentra con arresto domiciliario total en la comuna de La Florida. Lugar en el que sus vecinos ya firmaron una carta con la finalidad de expulsarlo.

Vale señalar que esta no es primera vez que el exjugador de fútbol está involucrado en un caso de violencia intrafamiliar. En marzo de 2024, también fue detenido tras ser denunciado de violencia intrafamiliar por su expareja Faloon Larraguibel, con quien tiene tres hijos en común.