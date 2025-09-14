«Yo no voy a la casa de mi exmarido y le orino la alfombra»: Sergio Rojas arremetió con todo contra Daniela Aránguiz

Sergio Rojas se cansó de las críticas a Danilo 21, su compañero en Que Te Lo Digo, y comenzó a defenderlo en el mismo programa. Una de las críticas, vino de parte de Daniela Aránguiz, con quien Sergio ya había tenido tensos cruces en el pasado.

En esta ocasión, Sergio Rojas no solo defendió a su compañero, sino que arremetió sin filtro contra la panelista de «Sígueme». El conductor de Que Te Lo Digo aprovechó de responderle a Daniela sus acusaciones, y le envió ácidas palabras.

Sergio Rojas arremetió con todo contra Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz le sacó en cara a Sergio Rojas lo siguiente, en Sígueme: «Soy gorreada, pero ser gorreada no es un delito. Manejar en estado de ebriedad, sí. ¿Por qué tú no cuentas esas cosas? Tuviste una relación muchos años con ese carabinero y él sabiendo que era amante«.

Por su parte, ahora, en Que Te Lo Digo, Sergio Rojas no se amedrentó, y le respondió: «Me sacaste en cara algo que yo he contado 300 veces. Una vez me tomaron detenido por manejar bajo la influencia del alcohol y me quitaron el vehículo. Es real: Estuve dos años sin licencia. La justicia me hizo pagar y le pagué«.

«A diferencia tuya, yo no voy a la casa de mi exmarido y le defeco la cama. Yo no voy a la casa de mi exmarido y le orino la alfombra, ¿por qué?, porque estaba con otra mujer, que probablemente le entregó lo que tú nunca le entregaste, ahí perdiste toda la humildad, la decencia, el orgullo. Y eso no te lo quitó la justicia, te lo quitaste tú misma«, complementó.

Respecto a sus acusaciones con el carabinero, Sergio Rojas explicó: «No fui amante. Él fue al bar, tuvimos algunas noches de pasión. Después me enteré que era casado porque su señora fue a hacer un escándalo a la comisaría».

«Yo nunca le pedí el departamento a una exchica Mekano para revolcarme con uno de los hermanos Peralta cuando estabas con Jorge Valdivia. Eso es indecente, indecoroso, nauseabundo«, complementó, apuntando directo en contra de Daniela Aránguiz.

Luego de arremeter con un sinfín de adjetivos en contra de la ex Mekano, Sergio Rojas cerró: «Si quieres continuar en esto, no tengo problema porque tengo las espaldas de Sansón, y ni tú ni nadie me va a hacer caer. De verdad te digo, tú has sido la propia encargada de cavar tu tumba. Lo lamento».