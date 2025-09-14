«Uno de los momentos más recordados de Chile»: Fallece Sergio Areyuna, protagonista del viral «Mira pa’ adelante awe… Cristian»

En la jornada de ayer, se dio a conocer públicamente una triste noticia. Sergio Areyuna, el recordado abuelo del video viral, «Mira pa adelante awe… Cristian«, falleció recientemente, a sus 88 años.

El hombre vivía en la localidad de Trovolhue, Carahue, Región de la Araucanía.

Fallece Sergio Areyuna, protagonista del video «Mira pa’ adelante awe… Cristian»

Sergio Areyuna falleció el 10 de septiembre, aunque se hizo de conocimiento público durante la tarde de este sábado.

La noticia fue confirmada en redes sociales por Emiliano Delgado, concejal de Carahue, que destacó a Sergio Areyuna más allá del viral, por su conexión con la comunidad y su zona local:

«Hoy, como Trovolhuinos, nos entristecimos con el fallecimiento de don Sergio Areyuna. Que si bien en los 90′ llegó a Trovolhue proveniente del norte de nuestro país, se ganó un lugar en nuestros corazones y terminó siendo más Trovolhuino que cualquiera de nosotros«.

«Don Sergio no era un simple vecino, era parte de la identidad de nuestro pueblo. Con su inolvidable y auténtico viral. Nos regaló uno de los momentos más recordados de Chile«, agregó.

«Gracias a ese video, nuestro querido Trovolhue se hizo conocido en el país, hasta la televisión llegó hasta aquí, se mostró como vivimos, nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente. De alguna forma, don Sergio fue un embajador de Trovolhue ante el mundo, con su humor sencillo y su carisma natural», cerró el concejal.

