«Fui pariendo en el copiloto del auto»: Tanza Varela reveló cómo fue el nacimiento de su hija en México

Tanza Varela fue una de las invitadas al último capítulo de Only Friends. En el estelar de Mega, también estuvo presente Paul Vásquez, Pancha Merino y Pablo Mackenna.

En medio de la conversación, Tanza Varela entregó detalles del nacimiento de su segunda hija. Según contó, se produjo en el auto, de camino a la clínica.

Tanza Varela reveló cómo fue el nacimiento de su hija en México

En una de las dinámicas, Tanza Varela sacó una pregunta, «¿es verdad que tuviste a tu hija en un auto?», ahí, la actriz respondió:

«Lo que pasa es que a mí me cerraron la boca del útero, porque yo tengo incompetencia cervical. Porque yo tengo tendencia a perder las guaguas, ya me pasó. Entonces, cuando me cierran el cuello (del útero) y luego en la semana 37 me sacan el seguro para que venga al mundo mi guagua, no nos dimos cuenta de que silenciosamente y sin trabajo de parto el útero se empezó a abrir«.

«Se me rompe la fuente, hasta ahí lo voy a dejar. Y en 35 minutos fui pariendo en el copiloto del auto. O sea, te lo juro que me estaba muriendo, entre que sentía que me bajaba la presión, volvía a la vida. Todo en 25 minutos«, explicó.

En esa misma línea, detalló como fue el nacimiento de su hija Roma: «Cuando nos estacionamos en las puertas de la clínica, ya no aguanté más. Sale la primera parte de la Roma. Y yo en mi cabeza, te juro que (decía): ‘Roma, por favor, no puedes nacer ahora, aguántate que llegue a la sala de parto, por favor’. Fue una locura».

«Matías se estaciona, se baja, me abre la puerta. Ya la Roma había mostrado la cabeza, y a los 30 segundos recibe a la Roma, me la entrega y se va gritando al lobby de la clínica«, reveló.

Además, Tanza Varela reveló lo peor para ella: «Lo peor de todo esto es que iba mi hijo de nueve años atrás y vio toda la escena, que no pensábamos que iba a ser así».

«Nunca había sentido tanto dolor en la vida, pero aun así tendría 10 más. Me encantan las guaguas, nací para ser madre», cerró.

