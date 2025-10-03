Máximo Bolocco alza la voz y responde a quienes lo acusaron de estar drogado: «Mucha gente me dijo que…»

Recientemente, Máximo Menem Bolocco dio mucho que hablar tras compartir un llamativo video en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un registro que fue muy comentado por sus seguidores y seguidoras debido a un particular motivo.

Resulta que cerca de las 23:00 horas, Máximo Menem Bolocco compartió una historia en la que señaló que se iba a cocinar algo, ya que se encontraba con mucha hambre.

En este sentido, a muchos cibernautas le llamó la atención su cara y actitud, por lo que llenaron de comentarios al influencer.

Frente a esto, el hijo de Cecilia Bolocco compartió otro video para aclarar el tema.

«Voy a subir este video de nuevo porque el anterior mucha gente me dijo que parecía volado, drogado, y yo no hago esas cosas», mencionó Máximo Bolocco.

Máximo Bolocco responde a comentarios de sus seguidores

Además, el joven señaló que cuando grabó la historia se encontraba «muy cansado, esta es mi cara de cansancio (…) Yo estoy cansando dando declaraciones, y bueno, en el otro video decía que me había comido un salmón con puré de habas, y que estaba muy rico».

Luego, Máximo Bolocco compartió otra publicación, en la que invitó sus seguidoras y seguidores a un evento en el que estará presente. Sin embargo, en esta ocasión optó por ponerse lentes para evitar que se generen especulaciones.

«Hola a todos, ¿cómo están? Yo ahora me puse estos anteojos para que no me molesten porque se me cierran los ojos del cansancio que sigo teniendo después de una mañana bien intensa y de hacer deporte», expresó.