Máximo Bolocco alza la voz y responde a quienes lo acusaron de estar drogado: «Mucha gente me dijo que…»
Máximo Bolocco compartió un registro que dio mucho que hablar entre sus seguidores, por lo que decidió aclarar la situación.
Recientemente, Máximo Menem Bolocco dio mucho que hablar tras compartir un llamativo video en sus redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, compartió un registro que fue muy comentado por sus seguidores y seguidoras debido a un particular motivo.
Resulta que cerca de las 23:00 horas, Máximo Menem Bolocco compartió una historia en la que señaló que se iba a cocinar algo, ya que se encontraba con mucha hambre.
En este sentido, a muchos cibernautas le llamó la atención su cara y actitud, por lo que llenaron de comentarios al influencer.
Frente a esto, el hijo de Cecilia Bolocco compartió otro video para aclarar el tema.
«Voy a subir este video de nuevo porque el anterior mucha gente me dijo que parecía volado, drogado, y yo no hago esas cosas», mencionó Máximo Bolocco.
Máximo Bolocco responde a comentarios de sus seguidores
Además, el joven señaló que cuando grabó la historia se encontraba «muy cansado, esta es mi cara de cansancio (…) Yo estoy cansando dando declaraciones, y bueno, en el otro video decía que me había comido un salmón con puré de habas, y que estaba muy rico».
Luego, Máximo Bolocco compartió otra publicación, en la que invitó sus seguidoras y seguidores a un evento en el que estará presente. Sin embargo, en esta ocasión optó por ponerse lentes para evitar que se generen especulaciones.
«Hola a todos, ¿cómo están? Yo ahora me puse estos anteojos para que no me molesten porque se me cierran los ojos del cansancio que sigo teniendo después de una mañana bien intensa y de hacer deporte», expresó.