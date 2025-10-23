¡De no creer! Julio César Rodríguez recibe audios desde la cárcel y en el matinal de CHV quedaron impactados: «Maldito cul…»

En la jornada de este jueves se vivió una inesperada situación en la emisión del matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». En esta instancia, el animador Julio César Rodríguez recibió un inesperado audio, que habría provenido desde una cárcel.

Esta situación ocurrió mientras en el espacio matutino se exhibían registros de internos que están en Santiago 1 y que amenazaron a Iván Esteban Gómez y Claudio Enrique Gaete, quienes provocaron un accidente vehicular que ocasionó la muerte de un niño de 12 años en Recoleta.

En esta oportunidad, Julio César Rodríguez hizo un inesperado llamado. «Yo haría un challenge temerario porque estoy seguro de que tienen hasta tele, ahí está nuestro WhatsApp de denuncias, mándennos un video ahora en tiempo real y graben la tele», señaló.

Luego, llegó un audio al WathsApp del matinal de CHV, en el que un hombre aseguró estar llamando desde la carcel.

«JC, te lo grabé recién aquí en la galería cinco, choro», indicó.

Además, agregó: «Julio Rodríguez, de hoy día maldito cul… aquí en la Peni, en la galería cinco, qué pasa, Soy yo, de la Pincoya».

El audio generó gran sorpresa en el estudio de Contigo en la Mañana. De hecho, comenzaron a hablar con respecto a la seguridad que hay de recintos penitenciarios.

«Lo que acabamos de hacer es una provocación periodística para demostrar en vivo que en este instante, mientras nosotros hacemos una crítica y Gendarmería manda un comunicado realmente ordinario», indicó Julio César Rodríguez.

«Está en el límite más bajo para justificar esto, no solo nos están viendo, sino que tienen teléfonos e internet para mandarnos mensajes», añadió el comunicador.

