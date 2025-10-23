Mobil se suma a Festigame Caja Los andes 2025 con juegos, torneos y más

Cada vez falta menos para el tan esperado Festigame Caja Los Andes 2025. Evento gamer que contará con grandes atracciones y que se desarrollará este sábado 25 de octubre en el Movistar Arena.

Y este año, Mobil, marca líder en lubricantes de alto rendimiento, lleva el automovilismo, contará con una experiencia inmersiva donde cada curva, cada segundo y cada decisión cuentan

Mobil acelera la experiencia de Festigame Caja Los Andes 2025

En este Festigame Caja Los Andes 2025, la marca líder en lubricantes de alto rendimiento llevará el automovilismo virtual a otro nivel. De este modo, invitará a todos los asistentes a sentir lo que viven los verdaderos pilotos. Hablamos de la tensión de la partida, la precisión del volante y la adrenalina de cruzar la meta con el mejor tiempo.

El stand de Mobil será una experiencia única. Tendrá simuladores de primer nivel, con juegos como Gran Turismo 7 (GT7), F1 2025 y WRC, los que esperan a gamers de todos los niveles para competir de forma gratuita y demostrar quién domina el circuito.

Este día estará marcado por torneos flash llenos de velocidad, reflejos y emoción. De este modo, los que resulten ser los más rápidos se quedarán con los premios exclusivos que Mobil tiene preparados. Como merchandising oficial, códigos para videojuegos y más sorpresas.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que el público podrá compartir con el Team Mobil y grandes referentes del sim racing nacional como Ángel Inostroza, Fabián Portilla, Harald Walsen, Nicolás Arriagada y Alexis Amaya, quienes harán vibrar al Festigame Caja Los Andes 2025 con grandes demostraciones y desafíos en vivo.

«Es el lugar perfecto para mostrar que la pasión por el automovilismo y la tecnología pueden unirse en una experiencia única. En Mobil creemos en el rendimiento, en la precisión y en esa energía que impulsa a cada jugador a superarse», indican desde la marca.

Con esto, Mobil reafirma su compromiso con la innovación y la comunidad gamer, impulsando el talento chileno y demostrando que la verdadera velocidad nace del corazón y la pasión por competir.

