¡Terremoto en CHV! Surgen graves acusaciones contra bailarín de Fiebre de Baile: «Compartía videos e imágenes íntimas»

Recientemente, surgió una noticia que ha sacudido al estelar de CHV, «Fiebre de Baile». Resulta que se dio a conocer una grave acusación contra un bailarín del espacio.

El hombre en cuestión, es ni más ni menos que Gabriel Alex Molina, quien entró al programa este lunes como bailarín de Carlyn Romero, quien también ingresó recientemente.

Infama, dio a conocer una «funa colectiva». En esta se acusa al joven de 22 de difundir registros íntimos de mujeres en redes sociales.

Entre las afectadas por estos actos, se encontraría su expareja, amigas, ex compañeras de colegio y de trabajo. Incluso algunas participantes de «Fiebre de Baile».

Grave acusación contra participante de Fiebre de Baile de CHV

A través de Instagram, el portal ya nombrado compartió las acusaciones.

«A raíz de la aparición de Gabriel Molina en el programa ‘Fiebre de Baile’, nos vemos en la posición de aclarar ciertos temas, ya que, se ha distorsionado información», inicia el texto.

«Todo el problema con el señor Molina fue porque hacía difusión de imágenes extraídas desde el Instagram de las víctimas sin autorización (importante recalcar, ya que en más de una oportunidad dijo que ‘eran aportes y material autorizado’), y también compartía videos e imágenes íntimas», se agrega.

«Estas difusiones se hacían a través de la página de Reddit, con el fin de generar morbo y que la comunidad creciera. Además, también tenía un grupo de Telegram en el que, con más hombres, compartía imágenes sacadas de Instagram, fotos íntimas, acompañado de comentarios de connotación sexual, afectando nuestra imagen como mujer y persona», continua la funa contra el bailarín de Fiebre de Baile.

«Tampoco podemos dejar de lado que igual subía imágenes de sus actuales compañeras: Skarleth Labra y Geraldine Muñoz, con la misma índole, lo cual es preocupante, ya que ellas no manejan esa información por lo que creemos y no saben que tienen a un acosador al lado», finaliza el texto.

Vale señalar que de acuerdo a Pudahuel.cl, desde el estelar de CHV habrían tomado la decisión de desvincular al bailarín.

