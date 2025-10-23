Conmoción por muerte de querida cantante a los 60 años: su hijo compartió un sentido mensaje de despedida

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la música. Hablamos de la partida de Paulina Tamayo, destacada cantante que tenía 60 años.

La noticia fue informada a través de un post en su cuenta de Instagram oficial. Asimismo, su hijo también utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje.

Conmoción por muerte de Paulina Tamayo a los 60 años

Mediante un post en la cuenta de Instagram de Paulina Tamayo, se dio a conocer: «La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre».

«Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador», agregaron.

Vale señalar que en este post no se dio a conocer el motivo del fallecimiento de la artista. No obstante, diversos medios locales han señalado habría sido debido a un paro cardíaco.

Por otro lado, Willy Tamayo, su hijo también compartió un sentido mensaje por la partida de Paulina Tamayo.

«El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte», expresó.

«Gracias por tanto, por tu entrega infinita, por tu fuerza y por enseñarme que la vida se canta con el alma», añadió.

Además, el hijo de Paulina Tamayo expresó: «Tu presencia será eterna, mamita. No sé cómo podré seguir adelante sin tu presencia física, pero me reconforta que vives desde siempre en mi corazón».

«Tu legado vivirá por siempre. Te amo mi Grande del Ecuador, ahora eres la grande del cielo», finalizó.

