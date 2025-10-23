23 Oct, 2025. 17:48 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Este es el día de la semana en que caerían precipitaciones, según Alejandro Sepúlveda

En la tarde de este jueves, el especialista de Mega entregó su pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo podría volver la lluvia en la Región Metropolitana. Revisa el reporte a continuación.

Por Iván López

También te podría interesar: Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último