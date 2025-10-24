Reconocido cantante interpuso querella contra Daniela Aránguiz y esta es la condena que pide: «No aceptaré las disculpas públicas»

Recientemente, el cantante Juan David Rodríguez se refirió a la querella que presentó contra Daniela Aránguiz, quien lanzó unas potentes declaraciones en su contra. En este sentido, aseguró que no va a aceptar disculpas públicas.

En concreto, el exintegrante de Rojo está solicitando 540 días de reclusión en contra de la exesposa de Jorge Valdivia, a quien le imputa el delito de injurias graves. Esto debido a unos duros dichos que lanzó sobre sus adicciones y un hijo que no reconoció.

Vale señalar que, por su parte, Daniela Aránguiz descartó haber cometido algún ilícito. «Injurias y calumnias es cuando tú inventas algo. Cuando él admite que fue consumidor de drogas, yo no estoy inventando nada. Estoy sacando palabras de él mismo», expresó tras ser consultada sobre el tema. Además, indicó: «Nunca me arrepiento de nada».

Juan David Rodríguez alza la voz sobre la querella que interpuso contra Daniela Aránguiz

El participante de Rojo le mencionó al programa «Hay que decirlo» de Canal 13 que no va a aceptar disculpas públicas.

«Ya está bueno que se denigre a una persona que tiene una enfermedad declarada hace tantos años. Que cualquier persona que no tiene argumentos basuree a otra persona», indicó.

En este sentido, expresó: «No aceptaré las disculpas públicas, por supuesto, porque no es tan fácil denigrar a las personas, dañar a las familias, basurear a muchas personas que tienen una enfermedad, de forma tan irresponsable».

Vale señalar que este conflicto inició a inicios de septiembre. Periodo en el que Juan David Rodríguez dio mucho que hablar después de decir que no sentía que su hijo menor fuera del. De hecho, indicó que sus rasgos no eran de su «linaje».

Frente a esto, en el programa «Sígueme», Daniela Aránguiz opinó: «Tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación. Le pido perdón a toda la gente que me está mirando por lo que acabo de decir, pero no puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano de hablar de un niño».

