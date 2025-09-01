Popular cantante chileno niega paternidad a pesar de examen de ADN positivo: «Sentí que no era mío»

El cantante, Juan David Rodríguez, estuvo presente en la más reciente versión de Primer Plano (Chilevisión). Instancia en la que dio mucho que hablar tras negar su paternidad.

Vale señalar que el exparticipante de Rojo quedó con reclusión nocturna penitenciaria por no pagar la pensión alimenticia a Yamila Rosales, quien es la madre del pequeño.

Juan David Rodríguez niega paternidad en Primer Plano

En su entrevista en el programa de Chilevisión, el artista indicó que el niño no sería su hijo, argumentando que su «instinto» se lo indica y que no lo percibe como parte su «linaje».

Luego, el artista, quien fue ganador de Rojo entregó más detalles en el panel de Primer Plano.

«Cuando veo nacer a Juan David Rodríguez Rosales (nombre de su hijo), yo creo que no podemos ser tan mecánicos en la vida porque hay sensaciones, wey, hay corazonadas», indicó.

Además, mencionó que «si alguien me niega que la sangre es sangre… Sentí que no era mío». En este sentido, señaló que «llegó una sensación».

Vale señalar que estas declaraciones fueron cuestionadas en el panel del programa de farándula.

Posteriormente, el cantante indicó: «Vi una guagüita nacer, al igual que dos guagüitas antes, y sentí angustia».

Además, Juan David Rodríguez cuestionó que las pruebas de ADN no estén garantizadas como un derecho. «¿De qué estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? Acá no soy solamente yo, hay una familia atrás sufriendo (…) ¿Por qué un papá no puede arrepentirse y decir ‘xuxa, la cagué, no era mi hijo'», indicó.

Vale señalar que el cantante se sometió a un examen de ADN, el que salió positivo. Sin embargo, de acuerdo a él, este no fue fidedigno.