Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

El próximo sábado 25 de octubre se llevará a cabo el Festigame Caja Los Andes 2025, el festival de videojuegos y cultura geek más importante de Chile.

Es esta oportunidad, el evento se llevará a cabo en el Movistar Arena y como es tradición, convoca a grandes de la industria de los videojuegos, diversas comunidades y evoluciona para traer cada año lo imperdible del mundo gamer.

Festigame Caja Los Andes 2025 se llevará a cabo en solamente una jornada de gran duración, entre las 10:00 y 00:00 horas. Vale señalar que los contenidos se dividirán en dos reinos: el Reino del Aire y el Reino Subterra.

En cada zona del festival, los presentes podrán disfrutar de emocionantes videojuegos para vivir la experiencia al máximo en Fighting, Shooters, Cosplay, Mundos Abiertos, Just Dance, K-Pop, música en vivo, bandas gamers, fútbol y más.

Conoce cómo inscribirte en las competencias de Festigame Caja Los Andes 2025

Este año se llevarán a cabo importantes competencias de K-pop y Cosplayers en el festival de videojuegos.

K-pop

Mediante un proceso online, se seleccionarán a 10 grupos finalistas, que se enfrentarán en la gran final, mostrando todo su talento y creatividad ante una multitud de personas.

Vale señalar que las postulaciones van a estar abiertas hasta el 30 de septiembre a las 12:00 horas. Además, los grupos seleccionados los anunciarán en un plazo máximo de cinco días hábiles después del fin de las inscripciones.

Cosplayers

Las inscripciones para la etapa de clasificación va a estar disponible hasta el 25 de septiembre en la página web del evento.

La clasificación va a definir a 15 finalistas y se llevará cabo de forma online entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre.

Las bases y los formularios para participar en cualquiera de las actividades ya nombradas están en el sitio web de Festigame Caja Los Andes 2025.

Por otro lado, las entradas para el evento están disponibles mediante el sisteme Punticket.