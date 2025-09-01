Hoy, lunes 1 de septiembre, se confirmó lo que muchos estaban esperando: el regreso de Ricardo Arjona a Chile.

El querido artista llegará a nuestro país con su show «Lo Que el Seco No Dijo», espectáculo musical que conquistará a miles de fanáticos con su paso por distintos lugares del mundo.

Vale señalar que Ricardo Arjona tiene una conexión muy especial con Chile. De hecho, se consagró como uno de los artistas más queridos tras alcanzar un récord de 32 presentaciones en el Movistar Arena.

Confirman concierto de Ricardo Arjona en Chile: cuándo, dónde y venta de entradas

Ricardo Arjona se va a volver a presentar en el Movistar Arena los días 5 y 7 de junio del 2026.

La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket.

Vale señalar que el anuncio del regreso de Ricardo Arjona a Chile llega después del gran éxito que ha tenido «Lo Que el Seco No Dijo», en lugares como Nueva York y Miami, donde las funciones se acabaron en cuestión de horas.

Por otro, lado, es importante señalar que la última vez que el artista guatemalteco se presentó en nuestro país fue el 2023. Año en el que tuvo dos presentaciones en el Estadio Bicentenario de la Florida con su tour «Blanco y Negro».

Luego de dicha gira, Ricardo Arjona confirmó una pausa en su carrera musical debido a una crisis de salud que arrastraba hace más de 20 años. Si bien había llevado a cabo tratamientos y ejercicios para fortalecer su columna, su dolor empeoró hasta casi impedirle caminar.