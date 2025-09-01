«Va a estar muy enfermo»: Latife Soto enciende las alarmas con preocupante predicción sobre artista chileno
En el espacio que comparte con José Antonio Neme, Latife Soto impactó con una predicción que remecería al mundo del espectáculo.
En el programa digital que comparte con José Antonio Neme, la tarotista nacional Latife Soto lanzó una inquietante predicción que impactaría al mundo del espectáculo.
Resulta que la guía espiritual dio a conocer que próximamente un artista chileno se vería afectado por una preocupante enfermedad.
En este sentido, Latife Soto señaló que esta condición obligaría que este «cantante o actor» se aleje de su trabajo.
«Veo una enfermedad. Alguien, del mundo de las artes, como un actor o un cantante, va a decir que tiene una enfermedad», indicó la guía espiritual.
Además, Latife Soto mencionó: «Por esa enfermedad, él va a tener que parar de hacer lo que hace, que es su carrera, va a tener que tratar de mejorar. Es un hombre».
En este sentido, la tarotista también indicó que «va a estar muy enfermo y va a anunciar su enfermedad. No va a poder seguir haciendo lo que hace. O canta o actúa».
Si bien Latife Soto no reveló el nombre de la persona, le indicó a José Antonio Neme que «lo único que sé es que es un varón, chileno, que está en el mundo de las artes, que puede ser cantante».
Sin embargo, esto no fue todo. La guía espiritual lanzó otra preocupante predicción para el país.
Latife Soto lanza otra preocupante predicción para fin de mes
Luego, la tarotista predijo un descontento social para fin de mes.
«Va a ver una manifestación. Antes de que termine septiembre va a haber un enojo muy grande por algo que están cobrando muy caro. La rabia será transmitida por las redes o por los programas matinales», indicó Latife Soto.
En este sentido, señaló que «la gente va a pelear mal, eso va a pasar, la gente va a ser una manifestación súper fuerte.
