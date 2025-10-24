Tras dos años de matrimonio y dos hijos: Revelan supuesto quiebre de popular pareja del espectáculo

Recientemente, surgieron rumores de una posible separación en una conocida pareja del mundo del espectáculo. Hablamos de Vale Roth y Miguel de la Fuente, quienes llevarían dos años de matrimonio y tiene dos hijas.

La información la reveló el portal infama. De este modo, indicaron que la ex Calle 7, estaría atravesando un proceso de separación del odontólogo debido a una crisis matrimonial que no tendría vuelta atrás.

«Hablamos con fuentes cercanas a la pareja, las cuales nos señalan que no existen terceras personas involucradas en la relación», indicó el portal

En este contexto, el sitio de farándula dio a conocer que la relación de Vale Roth y Miguel de la Fuente habría sufrido un desgaste.

«La separación sería consecuente a la monotonía, la cual provocó un desgaste en la relación de casi cuatro años», indicaron

Resulta importante recordar que en julio 2024, Vale Roth y el odontólogo también pasador por una crisis. De hecho, en dicha oportunidad asistieron a terapia de pareja

Vale Roth alza la voz tras rumores de quiebre matrimonial

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina dio a conocer que sabe de los rumores que están circulando. Si bien no entregó muchos detalles, dio a entender que sí se podría estar separando.

«No me sigan mandando que ‘salió esto’, ‘salió esto otro’ porque yo ya sé lo que salió. Gracias por su preocupación, está todo bien y la vida sigue…», indicó Vale Roth a través de una historia.

«Yo no me voy a referir al tema ni acá, ni en un programa pagado, ni aunque me paguen 100 millones de pesos y se los digo, no voy a ir, se los juro por mis niñas«, complementó Vale Roth.

También te podría interesar: Reconocido cantante interpuso querella contra Daniela Aránguiz y esta es la condena que pide: «No aceptaré las disculpas públicas»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google