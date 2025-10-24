Revelan violenta amenaza de Nes a reconocido futbolista chileno por su cercanía con Fran Maira: «Basura co…»

Durante los últimos días, el productor de música urbana Joaquín Rodríguez (Nes) ha dado mucho que hablar. Esto debido a su detención, presuntos daños y amenazas contra Fran Maira.

Y tras este escándalo, se dieron a conocer registros previos, que evidenciarían la faceta violenta del artista urbano. En concreto, surgió una advertencia que le hizo al futbolista Damián Pizarro, quien ha sido relacionado en diversas oportunidades con la cantante y exchica reality.

Viralizan amenaza de Nes a Damián Pizarro

En una captura compartida por Infama, se ve una historia que habría subido el productor. Acá etiquetó al exjugador de Colo Colo, a quien acusó de «pintarse las patas» por su cercanía con Fran Maira.

«Te ay pintao pokito las patas basura conch… Damián Pizarro. Te paso por la punta del pi… y te lo dejo por aquí porque ni los mensajes te llegan, te la tiro de frente porque cobarde no soy hijo del pi…», se puede leer en el registro.

«En breve nos vemos, sin tíos y sin sapear pa’ creerte tu película de gánster frustrado wuajajaj«, finaliza.

Vale señalar que también se viralizó otra historia, en la que Ness aparece con armas de fuego y lanzando frases amenazantes, sin un destinatario claro.

Por otro lado, después de ser formalizado, el productor converso con la prensa. En este sentido, negó haber agredido a Fran Maira. «No soy su pareja… No la he agredido, no la he tocado», indicó.

En tanto, su defensa aseguró que la formalización no fue por una agresión, sino que sería por amenazas y daños al vehículo.

Cabe destacar que Nes quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la denunciante y arraigo nacional. Sin embargo, este último se suspendió y se determinó una fianza para sus salidas del país.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google