Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló cuándo iniciarían las precipitaciones en la capital

Estamos en primavera. Sin embargo, hace algunos días se viene anunciando que próximamente se podrían desarrollar lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, en la mañana de este viernes, el periodista especializado en meteorología de Mega, entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y reveló cuándo iniciarían las precipitaciones en Santiago.

Alejandro Sepúlveda reveló cuándo llegaría la lluvia en la Región Metropolitana

El especialista de Mega dio a conocer que durante este viernes se desarrollaría lluvia en la Región Metropolitana. En este sentido, indicó cuándo iniciarían las precipitaciones y en qué sectores.

«A partir de las tres, cuatro de la tarde, comienza a aparecer la probabilidad en las comunas del sector oriente, representadas por Las Condes, Puente Alto, pero que también se suman Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Peñalolén y La Florida. Mientras en el centro de Santiago abunda la nubosidad.», indicó.

Además, Alejandro Sepúlveda señaló que «en Cerrillos, Maipú, Pudahuel, de lluvia no tienen idea. Incluso podría brillar el sol esta tarde y quedar con nubosidad parcial».

En este sentido, dio a conocer que hay comunas como San Bernardo que están en el límite y que «pueden ver el sol y además recibir alguna gota».

Por otro lado, A partir del sábado comenzaría a subir la temperatura en la capital. En dicha jornada, la máxima sería de 20 grados y la mínima de 10, según el pronóstico del tiempo en Santiago del especialista de Mega.

En tanto, para el domingo de esta semana, se espera una máxima de 23 grados y una mínima de 7 grados en la capital. Mientras que durante el lunes, la temperatura más alta sería de 27 grados y la más baja de 9.

Además, Alejandro Sepúlveda señaló que en el transcurso del miércoles y jueves de la próxima semana se podrían desarrollar temperaturas superiores a 30 grados en la capital

