«Lo esperamos con ansias»: Reconocida figura de TVN anuncia que será por primera vez y revela el sexo de su bebé

Recientemente, una popular periodista de TVN anunció que se convertirá en madre por primera vez. Incluso reveló el sexo que tendrá su bebé. Hablamos ni más ni menos que de Nathalie Catalán.

«Y ya no somos dos, somos 3 y una gatita. Se viene guagüito a nuestra familia, lo esperamos con ansias para 2026», comenzó señalando la figura de 24 Horas en un post en su cuenta de Instagram.

Además, la periodista de TVN expresó: «Han sido meses de mucha emoción contenida pero ya más tranquilos de que todo va bien, y que pronto recibiremos a este bebé en un hogar lleno se amor (y ronroneos de la Merlina)».

Periodista de TVN ya sabe el sexo de su bebé

Aunque la periodista ya sabía de su embarazo, ahora está al tanto del sexo de su bebé.

En concreto, Nathalie Catalán está esperando a un bebé. De hecho, compartió dos fotos en su cuenta de Instagram.

«La primera imagen es de hoy, cuando supimos que es niño, y la segunda de hace un mes cuando no se quiso mostrar. Estamos muy felices y queremos compartirlo con el mundo y esta es, probablemente, la mejor noticia que daré en mi vida», indicó la comunicadora de TVN en su cuenta de Instagram

Vale señalar que tras entregar esta gran noticia, la periodista recibió múltiples mensajes de amigos y seguidores, quienes le desearon éxito en esta nueva etapa.

«‘¡Muchas felicidades Nathi! ¡Qué emoción! ¡Muchos abrazos!»; «Ya lo están esperando muchas tías para regalonearlo a más no poder. Los queremos»; «Ay, ¡felicidades!, me alegro mucho por ti»; «¡Nati, qué emoción!! Felicidades»; «qué bacán»; «Nathi, solo felicidad para ustedes. Mucho amorcito y hartos abrazos», fueron solamente algunos de los mensajes que recibió la periodista de TVN en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nathalie Catalán Ramírez (@nathi.catalanr)

También te podría interesar: Después de dos años de matrimonio y dos hijos: Revelan supuesto quiebre de popular pareja del espectáculo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google