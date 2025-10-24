Preocupación por estado de salud de Marcianake: ¿Qué le pasó y qué dijo el cantante?

Recientemente, surgió gran preocupación por el estado de salud del reconocido cantante urbano Marcianeke.

Vale señalar que esto no se debe a ninguna polémica, sino que al estado de salud del intérprete, quien compartió una particular foto en una historia en su Instagram,

Marcianeke preocupó a sus fans tras compartir fotografía desde la clínica

Resulta que Marcianake compartió una imagen, en la que aparecía recostado en una camilla en la Clínica Dávila después de que se le diagnosticaron unas preocupantes lesiones.

El intérprete de «Dímelo ma», explicó lo que tiene. «Solo fueron tres fracturas en tres costillas distintas. Estamos bien gracias a Dios», mencionó.

En este sentido, Marcianeke expresó: «Lo único malo es que no podré entrenar por una o dos semanas», lo que acompañó con unos emojis.

Vale señalar que el cantante no reveló cómo se lesionó. Además, después borro la historia, con la que generó preocupación entre sus seguidores.

Por otro lado, cabe destacar que a pesar de estos problemas físicos, recientemente, Marcianeke ha dado que hablar por otras razones. Este viernes 24 de octubre se estrenó «No me kompare», su nueva canción junto a Simón la Letra y el popular dúo boricua Yaga & Mackie.

Asimismo, el artista nacional estuvo en un nuevo video del canal de YouTube, «En la nota», donde participó en una dinámica, en la que 15 mujeres la intentaron conquistar.

En este sentido, la ganadora obtuvo un trofeo y un beso de Marcianake. «Desde mi punto de vista la encontré bastante señorita y marcó harto la diferencia entre todas las mujeres y fueron la que menos esperaron que eligiera, pero yo la tenía fijo desde un principio», explicó Marcianeke en el fin de la competencia.

