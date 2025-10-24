¿Vienen a Chile?: De La Ghetto sorprende a sus fans tras anunciar una gira junto a Arcángel

Hace algunos días, De La Ghetto generó gran sorpresa en el panel de la Semana de la Música Latina 2025 de Billboard tras revelar que llevará a cabo una gira junto a Arcángel. De este modo, se presentarán en Estados Unidos y Latinoamérica.

«Va a ser el próximo año», indicó el intérprete de «Tu te imaginas». Además, indico: «Mi álbum sale en noviembre, el suyo en diciembre, así que le dije en un concierto de Bad Bunny que era el momento (de hacer la gira). Estamos trabajando en eso».

De este modo, De La Ghetto indicó que estarán en Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo a países como Puerto Rico y República Dominicana.

Vale señalar que el anuncio ha generado gran expectación por parte de los fanáticos chilenos. Sin embargo, no se ha confirmado que el dúo que se separó en 2007 venga a Chile. De este modo, solamente queda esperar que se vaya revelando más información sobre esta gira para saber si es que hay posibilidades de que lleguen a nuestro país.

Arcángel y De La Ghetto: dos referentes del reggaetón

En 2004, Arcángel y De La Ghetto conformaron un dúo que finalmente se disolvió en 2007. Sin embargo, antes lanzaron canciones que generaron gran impacto en la escena como «Ven Pégate» y otros.

Vale señalar que la separación no fue por conflictos personales. Si bien desarrollaron sus carreras en solitario, en ocasiones han juntado para regarles grandes éxitos a sus fanáticos.

Arcángel y De La Ghetto han trabajado juntos en canciones como «Frontemos porque podemos»; «Estamos Aquí»; «Dices»; «Tremenda Sata» y muchos más.

