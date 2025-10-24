Conmoción por muerte de destacado deportista chileno y su pareja en trágico accidente vehicular

Recientemente, una noticia ha sacudido al automovilismo. Resulta que el fin de semana pasado falleció el piloto de Chile de rally, Erick René Paredes Vargas junto a su pareja Laura del Carmen Rosas.

Esto ocurrió en un trágico accidente de tránsito en Río Grande, Argentina.

El deportista de 29 años, conocido en la escena del automovilismo como «Coyote» Paredes era parte de la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADELFA).

Según consignó ADN, Erick René Paredes Vargas había viajado junto a su pareja desde Porvenir en Región de Magallanes para comprar un Renault Clio, adaptado para competir.

Y antes de concretar la compra, la pareja quiso probarlo en la ruta. Sin embargo, esto tuvo un trágico final.

De acuerdo, a lo informado por el medio argentino, La Voz, Paredes perdió en control del automóvil y empezó a dar trompos. En este sentido, se terminño impactando con el costado de una Toyota Hilux, que era conducida por Jorge Oscar Trejo (79).

Tras el accidente, Laura Rosas murió en el lugar. En tanto, Erick Paredes fue llevado a un hospital, donde perdió la vida por un paro cardíaco, mientras estaba en una cirugía.

La despedida a Erick Paredes Laura Rosas

Si bien el accidente y el trágico hecho ocurrió el fin de semana pasado, durante este jueves fueron sepultados.

De este modo, en Porvernir se llevó a cabo una masiva despedida, donde amigos, familiar y seguidores del automovilismo acompañaron con motores prendidos y banderas al féretro, en modo de homenaje.

Además, una vez que se supo la noticia, desde la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo destacaron a Erick «Coyote» Paredes por su «entusiasmo, alegría y pasión por los fierros»

Por otro lado, Bagual Rally equipo del cual formaba parte el piloto, le dejaron un sentido en redes sociales. «Tu último prime. Descansa en paz, amigo Coyote», indicó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google