Davo Xeneize se quiso burlar de Arturo Vidal, pero el «King» lo dejó sin palabras: «Las dos que ganó contra Argentina»

Arturo Vidal tuvo una comentada actuación en el duelo de este domingo de Colo Colo frente a Ñublense por la Liga de Primera, el torneo de fútbol más importante de Chile.

En esta instancia, el cuadro albo pudo entregar buen juego y goleó por 6 a 2 al equipo de Chillán. De este modo, el «Popular» se posicionó en el primer puesto en la tabla de posiciones.

Arturo Vidal fue uno de los protagonistas de este encuentro, ya que marcó un gol propia puerta y otro en la del rival.

En el minuto 49 del encuentro, el futbolista cabeceó un tiro libre, el cual terminó siendo un autogol. Algo que no pasó desapercibido.

Sin embargo, unos minutos después Arturo Vidal reivindicó con un golazo desde fuera del área, el cual no pudo ser tapado por el arquero Nicola Pérez.

De este modo, la actuación del «King» no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones. Incluso, el famoso streamer argentino, Davo Xeneize le lanzó una broma al chileno por su autogol durante una transmisión en vivo.

El inesperado cruce entre Arturo Vidal y Davo Xeneize

«Te felicito por la victoria y por el gol que metiste. Cómo definís. Es un golazo que metiste de cabeza. El arquero no se lo esperaba. Ah y después el otro que metiste también estuvo bueno», lanzó el argentino en modo de broma. Además, le habría pedido una camiseta de Claudio Marchisio de su paso por la Juventus.

Frente a esto, Arturo Vidal no se quedó callado y le respondió al creador de contenido. «¿Qué pasa Cobrita?»: «Voy a revisar si tengo una de la Juve, pero si quieres te puedo mandar una camiseta de la Selección 2015-2016, esa que salí campeón… ah no, bicampeón. Avísame si te sirve papá».

Después de exponer este audio, Davo indicó: «Me está ofreciendo las dos que ganó contra Argentina, me dijo ‘cobrita’, no entiendo».

Asimismo, Arturo Vidal también le señaló: «¿Qué pasa Davo? Me está matando, cómo es la cosa. Confío tanto en mi equipo que puedo hacer goles en los dos lados (risas). No, fue mala suerte. El segundo, por lo menos, me acordé cuando jugué en Europa. Feliz ahora porque estamos punteros. El trabajo siempre trae cosas buenas. Me avisas para hacer un en vivo y nos reímos un rato»

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