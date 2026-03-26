Reconocido streamer sorprende con inesperado mensaje a Gabriel Boric y Kast: «Poneme custodia, me van a matar»

Universidad Católica se prepara para su debut en la Copa Libertadores. Instancia en la que tendrán que enfrentar a Boca Juniors. El encuentro está programado para el 7 de abril y se disputará en el Claro Arena. De este modo, ya existe gran expectación en Chile y Argentina.

En este contexto, en redes sociales ya se está calentando el partido. Y uno que ha comentado al respecto es el famoso streamer argentino Davo Xeneize, quien aseguró que vendrá a suelo nacional para ver partido.

En este sentido, durante una transmisión el popular personaje de internet empezó a recibir múltiples mensajes por parte de usuarios chilenos, quienes lo amenazaron en tono de broma.

La reacción de Davo Xeneize

Ante estas supuestas amenaza, el streamer expresó: «¿Por qué me están amenazando los chilenos en el chat? No me asunten, yo voy a ir a ver a Boca. Una pregunta, ¿Boric sigue siendo presidente de Chile? Le voy a mandar un audio ‘Che, Boric escúchame poneme custodia. Boric, me van a matar’ ¿No está más Boric? Uh…».

Posteriormente, se enteró de que el actual Presidente de Chile es José Antonio Kast. En este sentido, siguió bromeando y expresó «hola, ¿cómo andá Josecito? ¿Todo bien? Escúchame…», antes de interrumpirse.

El popular creador de contenido siguió leyendo los mensajes y expresó en modo de broma: «Yo voy en dos semanas a Chile y me están poniendo ‘si venís, te matamos bostero’. Uno me puso que me van a esperar en todos los aeropuertos, como si Chile tuviera 50 aeropuertos, son un pasillito, boludo».

«¿Se creen Argentina? Aquí tenemos Ezeiza y Aeroparque, dale. Tomátela. Voy en auto a Chile, pelotudo, voy a Mendoza y voy en auto para allá», añadió Davo.

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