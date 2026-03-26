Reconocido streamer sorprende con inesperado mensaje a Gabriel Boric y Kast: «Poneme custodia, me van a matar»
El popular creador de contenido sorprendió con una cómica reacción tras recibir supuestas amenazas de chilenos.
Universidad Católica se prepara para su debut en la Copa Libertadores. Instancia en la que tendrán que enfrentar a Boca Juniors. El encuentro está programado para el 7 de abril y se disputará en el Claro Arena. De este modo, ya existe gran expectación en Chile y Argentina.
En este contexto, en redes sociales ya se está calentando el partido. Y uno que ha comentado al respecto es el famoso streamer argentino Davo Xeneize, quien aseguró que vendrá a suelo nacional para ver partido.
En este sentido, durante una transmisión el popular personaje de internet empezó a recibir múltiples mensajes por parte de usuarios chilenos, quienes lo amenazaron en tono de broma.
La reacción de Davo Xeneize
Ante estas supuestas amenaza, el streamer expresó: «¿Por qué me están amenazando los chilenos en el chat? No me asunten, yo voy a ir a ver a Boca. Una pregunta, ¿Boric sigue siendo presidente de Chile? Le voy a mandar un audio ‘Che, Boric escúchame poneme custodia. Boric, me van a matar’ ¿No está más Boric? Uh…».
Posteriormente, se enteró de que el actual Presidente de Chile es José Antonio Kast. En este sentido, siguió bromeando y expresó «hola, ¿cómo andá Josecito? ¿Todo bien? Escúchame…», antes de interrumpirse.
El popular creador de contenido siguió leyendo los mensajes y expresó en modo de broma: «Yo voy en dos semanas a Chile y me están poniendo ‘si venís, te matamos bostero’. Uno me puso que me van a esperar en todos los aeropuertos, como si Chile tuviera 50 aeropuertos, son un pasillito, boludo».
«¿Se creen Argentina? Aquí tenemos Ezeiza y Aeroparque, dale. Tomátela. Voy en auto a Chile, pelotudo, voy a Mendoza y voy en auto para allá», añadió Davo.
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