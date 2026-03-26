¡Impacto en el mercado! Canal 13 presenta a su nuevo fichaje proveniente de Chilevisión

Chilevisión no ha parado de perder a destacados rostros del canal. Tras la renuncia de Julio César Rodríguez, principal personaje de CHV, el estudio anunció una nueva pérdida.

Esta vez, se trata de la periodista de espectáculos conocida por entregar los adelantos exclusivos en el mundo de la farándula chilena.

Canal 13 sorprendió con el reciente fichaje de la comunicadora, quien ahora será parte del programa ‘Hay que Decirlo’ del 13.

“Siempre supe que iba a volver”, mencionó la fichada tras ser recibida en el panel del estelar.

Quién es la nueva integrante de Canal 13

Se trata de Cecilia Gutiérrez, quien hace poco vimos en las pantallas de CHV por Primer Plano. Después de una confusa discusión con Danilo 21, la comunicadora dejó el canal para regresar al 13.

“Me fui con elástico, me fui sabiendo que aún me faltaba mucho camino por recorrer en el 13, porque es un medio que da muchas oportunidades”, mencionó al ser la nueva panelista de ‘Hay que Decirlo’.

Y ahora, su debut está programado para este miércoles 1 de abril. De momento, sigue publicando sus inesperadas noticias que impactan a los internautas por ser temas exclusivos que nadie más había encontrado.

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La despedida a Cecilia Gutiérrez

El pasado miércoles se vivió una emotiva despedida a Cecilia Gutiérrez en ‘Plan Perfecto’, luego de que se hiciera público su salida de CHV para irse a Canal 13.

Al cierre del programa, Eduardo de la Iglesia se tomó el momento para agradecer la compañía de la comunicadora en el espacio y desearle el mejor de los éxitos, junto a un ramo de flores.

“Muchas gracias, me van a hacer llorar”, dijo Gutiérrez, mientras que el animador le dedicó unas tiernas palabras: “Nos hemos topado en hartas partes, siempre he tenido una opinión extraordinaria de ti. Te encuentro una gran profesional, que hace la pega, que reportea y que además tiene mucho código de televisión”.

“Yo creo que le va a hacer muy bien ese programa, al cual le vamos a seguir ganando, próximamente. Pero te deseo lo mejor”, dijo entre risas De la Iglesia.

La periodista agradeció sus dichos, a lo que mencionó: “A pesar de que me voy a la competencia, también les deseo lo mejor, porque estuve desde el día uno en este programa, el canal confió en mí para acompañar al panel de Plan Perfecto en sus inicios”.

“Lo paso muy bien genuinamente cuando vengo. Los valoro a todos, los voy a echar de menos y les deseo lo mejor, si nos ganan, voy a estar feliz igual por ustedes”, agregó.

Finalmente, Eduardo cerró con: “Te queremos mucho, te adoramos todo el éxito del mundo, que te vaya espectacular. Un abrazo a ese panel, que suerte tienen de tenerla desde el miércoles”.

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