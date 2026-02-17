¡Lo hizo otra vez!: Cecilia Gutiérrez revela quién sería la nueva pareja de querido rostro de TV

Cecilia Gutiérrez lo hizo otra vez. La periodista, que ha tomado protagonismo por sacar a la luz diferentes relaciones secretas, destapó esta vez a una nueva pareja que involucraría a un presentador de la TV chilena.

Esta vez, el elegido fue Jean Phillipe Cretton, periodista, músico y actual conductor de programas de podcast. El animador habría encontrado nuevamente el amor, según lo que dio a entender Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

¿Nueva conquista de Jean Phillipe?

En una serie de imágenes que subió la reportera a través de sus historias, aparece la mujer que estaría con el presentador. La comunicadora dejó a respuesta de sus seguidores descubrir quién es la que estaría robándole el corazón al rostro de TV.

“¿Nueva conquista de Jean Phillipe?”, escribió en una de las imágenes. Según la información que obtuvo Gutiérrez, la joven de las fotografías sería una profesora de un gimnasio, y se llama Carolina.

En algunas de las fotos se logra apreciar a la mujer junto a Phillipe en una actitud muy risueña, mientras que en otra aparece ella usando unos lentes de sol que todo apunta a que serían de Jean Phillippe.

Recordemos que el conductor lleva años soltero. Su última pareja oficial y pública fue Pamela Díaz, que terminó en 2023. Desde entonces ha sido vinculado con varias mujeres del mundo del espectáculo.

La periodista Cecilia Gutiérrez, ha desenmascarado a diferentes rostros públicos de la televisión chilena, desde quiebres amorosos, nuevas relaciones, discusiones entre figuras y rumores televisivos. Es así como siempre tiene un adelanto exclusivo en cada programa que es invitada a conversar.

Estas son las imágenes que destapó la reportera de Primer Plano:

