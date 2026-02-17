Pau Hair en la 92.5: Estos son los novedosos tips de belleza para tener un cabello mejor cuidado y brilloso

Las vacaciones son la instancia perfecta para relajarse y pasarla bien. Sin embargo, hay un factor que siempre sufre las consecuencias: tu cabello. La sal del mar, el cloro de la piscina o el fuerte sol, son algunos de los factores por los que tu pelo podría estar viéndose afectado.

Es por esto que este lunes en el programa Bravas de RadioActiva, revelaron diversos tips para recuperar tu cabello dañado y cómo potenciarlo para que crezca fuerte y brilloso.

Junto con la participación de Pau Hair, peluquera especialista en técnica de iluminación y corrección de color, entre otras cosas, aportó a la conversación de la 92.5 para ayudar a quienes tienen el famoso “pelo en pausa”.

Tips para un mejor cuidado de cabello

A través de asesorías y diagnósticos, podrás saber en qué condición está tu cabello y cuáles son los pasos a seguir para recuperar el brillo.

Uno de los problemas más grandes es para quienes fueron a la playa o piscina y el cabello rubio se les tornó verde. Lo que pasa es que la piscina tiene componentes como el sulfato de cobre, que es azul, y al combinarlo con el cabello rubio, se pone de ese color.

Consejos para recuperar el rubio

Mojar el cabello antes de entrar a la piscina con agua limpia. Así el cabello queda relleno y no seco. Si entras al mar con el cabello seco, este absorbe el agua y tiene más potencial de quedar verde.

Ponerse alguna mascarilla capilar antes de entrar al agua.

El sol produce oxidación, la sal de mar es un agente abrasivo y el shampoo de limpieza profunda tienen un efecto tipo “detergente” en el cabello. Lo más recomendable es hacerse un diagnóstico después de tantas idas al mar.

Cabello con frizz

Si quieres bajar el frizz, es recomendable tener un paso a paso del cuidado capilar, desde que entras a la ducha hasta que te secas el cabello. Para disminuirlo, puedes hacer cosas como:

Realizar un botox capilar. Este es un tratamiento que rellena la fibra del cabello, disminuye el volumen y el frizz. Se recomienda desde los 16 años en adelante, siempre y cuando se evalúe el tipo de cabello.

Usar productos más hidratantes, como los aceites para puntas.

Cómo mejorar el cabello seco y crecimiento estancado

Una de las razones del “pelo en pausa” es por causa de no cortarse el cabello, las puntas se abren y se rompen solas. No es que no crezca, es que no baja de altura del cabello porque se corta solo.

Consejos:

Cortar las puntas cada 2 o 3 meses

Usar productos de reconstrucción

Si tinturas tu cabello, usar tinte sin amoniaco

Usar tratamientos capilares

Cabello graso

Si usas cremas económicas, lo más probable es que esté ayudando a que tu cabello se torne grasiento. Estas, al no ser profesionales, tienen más porcentaje de silicona, entonces te «maquillan” el cabello. Lo sientes suave, pero es un producto que ayuda por fuera, no repara desde dentro.

Algunos tips son:

Hacerse un tratamiento detox para limpiar el cabello.

Comprar shampoo alto en sulfato o especiales en detox.

Intercalar el shampoo detox con el de uso diario, ya que usar mucho reseca el cuero cabelludo, produciendo caspa.

Si tu cabello está muy grasiento, usar shampoo anti caspa

Evaluar la reacción del cabello a los tratamientos. Si no mejora, buscar otro tipo de tratamiento.

Utilizar cremas más profesionales.

Cómo darle brillo a las canas

Si tienes un cabello canoso, también puedes darle brillo con diferentes productos.

matizar. Este pigmenta el amarillo de las canas, dejándolas más platinadas. Utilizar el shampoo violeta, que sirve paraEste pigmenta el amarillo de las canas, dejándolas más platinadas.

No se recomienda usarlo todos los días, porque podría empezar a tener tonos violetas en el cabello.

SOS de Verano

