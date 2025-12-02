La guía definitiva para brillar en las fiestas de fin de año: Los concejos de moda, color y belleza de Pao Tirapegui y Carola Valenzuela en Bravas

Ya estamos en diciembre y cada vez más se acercan esperadas celebraciones como la cena de Navidad, Año Nuevo, fiestas de empresas, compromisos familiares y más.

En este sentido, en el programa Bravas han venido destacas invitadas. Hablamos de Pao Tirapegui y Carola Valenzuela, quienes en sus visitas nos han compartido consejos para combatir este fin de año sin calentarse la cabeza.

La guía definitiva para brillar en las fiestas de fin de año

Por un lado, Caro Valenzuela, diseñadora y asesora de estilo indicó que es importante conocerse bien antes de buscar outfits de Pinterest o compararse con amigas.

En este sentido, la diseñadora explicó un truco rápido de colorimetría: ponerse distintos tonos cerca del rostro y ver cómo reaccionan los labios, ojeras y facciones. Si un color te apaga, no es para ti; si te ilumina, ese es el camino.

Lo otro que recomendó es que no pedir ropa prestada, ni comprar un vestido más chico pensando en que después te podrá quedar.

«Por favor, que sea tu talla. Es clave para estilizar y sentirse cómoda», indicó.

En este sentido, reveló que existen distintos tipos de cuerpos: pera, triángulo invertido, reloj de arena, cuadrado y manzana.

Además, recomendó acentuar tus puntos que sobresalen. Por ejemplo, piernas, hombros, cintura o escote.

«Párate un espejo y de verdad haz el ejercicio de ver, ‘¿qué es lo que más me gusta de mí?'», indicó.

En este sentido, aconsejó que si quieres un vestido largo, pero tus piernas son tu fuerte, mejor optar por un tajo; si tienes hombros bonitos, mostrar esa zona; y si no tienes mucha cintura, buscar cortes imperio para estilizar.

Además, recomendó el uso de accesorios, que incluso se pueden encontrar baratos en Aliexpress y que pueden hacer lucir muy bien a un vestido básico.

Por otro lado, Pao Tirapegui, maquilladora de gran trayectoria, también entregó importantes consejos:

Si el outfit es simple (por ejemplo, todo negro), añade brillo al maquillaje para elevarlo. En cambio, Si el outfit es brillante (lentejuelas), el maquillaje debe ser más neutro.

Con respecto a la colimetria, xonoce si eres cálida (venas verdes) o fría (venas azules) para elegir colores y metales (oro vs. plata) que te favorezcan.

Recomendó maquillarte y arreglarte el pelo antes de vestirte para aumentar tu autoestima y se te haga más fácil elegir la ropa.

Labial duradero: Aplica labial mate con brocha y en poca cantidad (descargando primero el aplicador) para asegurar que dure más tiempo.

