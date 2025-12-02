Luis Sandoval sorprende tras revelar desconocido romance con exparticipante de Calle 7: «Se aprovechó de mi inocencia»

En el capítulo de este lunes del reality de Mega, «El Internado» se desarrolló una actividad liderada por Tonka Tomicic, en la que diversos participantes se desahogaron frente a sus compañeros.

Uno de ellos fue Luis Sandoval, quien reveló detalles de un doloroso romance que tuvo con una exparticipante del extinto programa de TVN, Calle 7.

Esto sucedió después de que la popular animadora invitó a los alumnos a revelar experiencias sentimentales con relaciones «pasteles».

De este modo, el periodista sorprendió a sus compañeros de «El Internado» con una triste historia de amor.

La revelación de Luis Sandoval

El comunicador contó que la ex Calle 7, «se aprovechó de mi inocencia, te lo juro. Siento que me entregué más de lo necesario. Fue amor a primera vista: pelo rubio hasta la cintura, un cuerpo espectacular. Pero cuando empezó la relación y yo me entregué, ella se aprovechaba, cuando le decía que fuéramos a cenar, ella buscaba los locales más caros de Santiago».

«Empezó a jugar con mis sentimientos porque se dio cuenta que estaba muy enganchado de ella, yo quería que ella fuera la mamá de mis hijos, me quería casar con ella y se lo dije», agregó.

Vale señalar que Luis Sandoval indicó que la mujer ya no está en el mundo de los medios de comunicación.

«Ella no está en la tele, pero estuvo a punto. Estuvo en Calle 7. En una oportunidad, Karen Doggenweiler salió a hacer una nota a una feria libre y la entrevistó en calidad de polola, y ella llamó al canal para que no se emitiera eso», indicó.

En este sentido, el periodista de farándula recordó que «le pregunté si le daba vergüenza salir conmigo y yo creo que estaba jugando a dos bandos porque me enteré al poco tiempo de terminar esta relación que estaba con un deportista, de ahí nunca más tuve una relación».

