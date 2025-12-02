El cuento infantil que narra la historia de Los Bunkers ya se encuentra en librerías: «Es una historia que espero pueda inspirar a muchos»

En Concepción, cinco niños crecieron entre guitarras, radios de madera y canciones inolvidables. Para ellos, la música no era solo un juego: era un refugio donde podían imaginar sin límites. De esa infancia compartida, hecha de amistad y perseverancia, nacieron Los Bunkers.

Y hoy, esta historia llega a un cuento realizado por la periodista Daniela Gómez. «Con este relato quisiera mostrarle a cualquier niña o niño, sea de Santiago, Concepción u otra ciudad del mundo, que, sin importar de donde venga, puede hacer realidad sus sueños», indicó la autora.

El proyecto orientado a los niños cobra vida de la mano las ilustraciones de Estefani Bravo.

Vale señalar que los mismos Bunkers invitan a conocer su trayectoria a través de este cuento.

«El libro nace a propósito de la experiencia que hemos tenido al ver en nuestros conciertos muchos niños y niñas en el público, donde además se ha hecho frecuente recibir mensajes de niños en los colegios sacando nuestras canciones a través de redes sociales», indica la banda.

Además, agregan: «El efecto que nuestras canciones han provocado en el público infantil nos ha conmovido mucho».

El cuento de la historia de Los Bunkers llega a las librerías

Este cuento recorre diversos momentos de la popular banda. Desde los primeros ensayos hasta sus giras por Latinoamérica.

Además, el proyecto, incentiva a los lectores a potenciar sus talentos y habilidades. «Es una historia que espero pueda inspirar a muchos, porque la infancia es el momento en que todo es nuevo y cuando más podemos maravillarnos», indicó la autora.

En tanto, desde Los Bunkers expresan: «Creemos que es una historia de trabajo y perseverancia. Está publicación muestra nuestra propia experiencia de manera didáctica y con lindos dibujos para poder conectar con todas las edades».

Vale señalar que el cuento está disponible en diversas librerías del país.

