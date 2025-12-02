Reconocido piloto sorprende a Rodrigo Sepúlveda tras llegar a programa disfrazado de repartidor: Reveló impensada aspiración
El reconocido piloto reveló una inesperada aspiración política que sorprendió al "Sepu".
El más reciente capítulo de Te Lo Cedo llegó cargado de humor y sorpresa. Acá Tomás de Gavardo irrumpió en el estudio sobre su moto Gogoro y se hizo pasar por repartidor para bromear a Rodrigo Sepúlveda.
La escena fue planeada por la producción y marcó el inicio de una entrevista que rápidamente tomó un tono mucho más profundo.
Tomás de Gavardo sorprendió a Rodrigo Sepúlveda con inesperada revelación
Luego de la inesperada entrada, el piloto chileno y reciente ganador del Rally de Marruecos conversó ampliamente con el conductor sobre su presente deportivo y los desafíos que tiene por delante. Especialmente su preparación para competir en el Rally Dakar.
Asimismo, de Gavardo también abrió la puerta a temas más íntimos de su vida y trayectoria, ofreciendo una mirada completa a su proceso personal y profesional.
Además, el piloto lanzó una declaración que generó gran sorpresa. Resulta que no descarta convertirse algún día en Ministro del Deporte, una aspiración que incluso dejó atónito a Rodrigo Sepúlveda.
«Me gustaría mucho traspasar lo que he conocido en el mundo deportivo profesional y también desde el lado de producción de eventos masivos. No es algo que ahora me mueva el piso, pero sé que podría aportar mucho. Es un tema más social», fue parte de lo que señaló.
«Aparte me llevo muy bien con Jaime Pizarro, estuvo en el evento de nosotros de ciclismo. Me gustaría en un futuro», añadió Tomás de Gavardo .
