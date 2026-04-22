Se lanzan con todo contra famoso empresario chileno: «Sus millones los quiere para puro comerse minas, andar drogándose y tomando»

Recientemente, se viralizó una potente crítica en contra del empresario Iván Martínez.

Esta fue realizada por parte de Miguel Devia, quien es conocido en el mundo de las redes sociales como Papi Micky, quien hace un tiempo tenía buena relación con el empresario dueño de las populares funerarias que llevan su nombre.

Sin embargo, este vínculo tuvo un quiebre a fines del año pasado. Instancia en la que Iván Martínez llevó a cabo el evento «Gala de Influencer Callejeros» con diversos personajes de redes sociales en el Teatro Mori del Parque Arauco.

Acá estuvo presente el Papi Micky con su hijo y pareja. Instancia, en la que se topó con el también viral René Puente.

Es sabido que ambos no tienen una buena relación y protagonizaron una potente pelea que terminó a los golpes y con Miguel Devia sangrando.

A través de redes, se viralizaron diversos registros de este incidente. «Ahí quedaste, Papi Micky», se escuchó en uno de estos.

Y meses después de esta polémica pelea, Papi Micky alzo la voz y se refirió a la situación.

Las palabras de Papi Micky

Miguel Devia estuvo presente en el espacio digital «Cuéntame todo y Exagera en YouTube». Instancia en la que indicó que fue una «picantería» lo que se vivió en el evento.

En este sentido, expresó: «Tengo demandado a Iván Martínez y creen que es un chiste; como soy Papi Micky, juran que no tengo abogado».

Además, aprovechó de mandarle un mensaje al empresario. «Iván, te me caíste. Yo soy un caballero, no tengo los millones que tú tienes, pero te tenía un cariño y un respeto. Ahora no te tengo respeto y te encuentro un ordinario», indicó.

Vale señalar que según Papi Micky, este ataque que sufrió lo hizo gastar cerca de $1 millón.

Posteriormente, lanzó una dura crítica contra Iván Martínez. «Es un cobarde. Sus millones los quiere para puro comerse minas, andar drogándose y tomando. Y, de hecho, tengo un recurso de protección porque, como él es millonario, puede mandar a alguien a que me golpee», mencionó.

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