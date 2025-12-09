Viralizan registros de violenta pelea entre exchico yingo y popular influencer: uno terminó sangrando

En la jornada de este domingo 7 de diciembre se desarrolló la «Gala Épica». Instancia que reunió diversos personajes de internet y que se vio interrumpido por una violenta pelea.

El evento fue organizado por el popular empresario Iván Martínez, quien lleva a cabo el podcast Influencers Callejeros.

En esta iniciativa llegaron diversos influencers, artistas urbanos, creadoras de contenido para adultos y humoristas.

Dentro de los asistentes, habían figuras como Ariel Osses, Max Collao, Lelo Kate Jenn, Vardoc y más.

Violenta pelea en la «Gala Épica»

El evento se desarrolló con normalidad, hasta que se desarrolló una violenta pelea entre dos personajes.

Resulta que mientras el cantante El Maniako, cataba su versión de ranchera urbana de la canción «Así fue», hubo un duro enfrentamiento bajo es escenario.

El popular Tío René tuvo un potente enfrentamiento con el exchico Yingo, Papi Micky. Este llegó a los golpes e hizo que el show se detuviera por un momento. Vale señalar que esto fue grabado y se viralizó rapidamente en redes sociales.

Luego, en el hall del teatro, el amigo y manejador del René Puente, conocido como Dr. Makigero, fue a encarar al exintegrande de C4. De este modo, se vivió otro tenso momento que viralizado en redes.

Incluso se dieron a conocer registros, en los que se ve a Papi Micky sangrando.

Tras esta polémica situación, Lelo entregó más detalles a través de un video en redes sociales.

En este sentido, señaló que Papi Micky golpeó por la espalda a René Puente. «Si uno quiere pelear da cara», señaló.

De este modo, señaló qu exchico Yingo fue quien habría originado el conflicto. «Qué quiere decir esto, que el Papi Micky fue el que ocasionó toda esta pelea», mencionó.

