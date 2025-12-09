Fernando Solabarrieta impacta tras revelar que perdió la virginidad con una trabajadora sexual y genera indignación en redes: «Abuso infantil se llama»

En el más reciente capítulo del reality de Mega, «El Internado», Fernando Solabarrieta soprendió a sus compañeros con una potente confesión.

Resulta que el periodista deportiva dio a conocer que perdió la virginidad a los 13 años con una trabajadora sexual.

«Esta hueá no la puedo contar», comenzó indigando Fernando Solabarrieta, quien dio a conocer que fue en un prostíbulo cerca de Plaza Italia. Lugar al que llegó con miedo, según su relato.

«No sabía cómo arrepentirme», añadió. Además, mencionó que al llegar diversas trabajadores sexuales se le presentaron, siendo el un adolescente.

Fernando Solabarrieta impacta con potente confesión

El reconocido periodista dijo con un tono incómodo que «aparece una mujer de tomo y lomo y me dice ‘ven pa’ acá cabrito, yo te voy a enseñar’… y ahí sucedió por primera vez».

En este sentido, Fernando Solabarrieta expresó: «No lo recomiendo en absoluto, hay que vivir las etapas de acuerdo a las edades que corresponde».

Vale señalar que Mega subió este momento en su cuenta de Instagram y diversos usuarios repudiaron la situación.

«Como llega un niño de 13 años a un lugar así»; «Wow que triste»; «Eso es abuso de menores»; «Era mejor no contarlo»; «Abuso infantil se llama esto. Seguramente fue su padre el que lo llevó»; «Ese relato es horroroso, es abuso en su explendor»; «Abuso infantil, qué horror», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el post.

