«Entró alguien y nos pilló»: Fernando Solabarrieta recuerda episodio hot con Ivette Vergara en las dependencias de TVN

Fernando Solabarrieta ha llamado mucho la atención con su participación en El Internado de Mega, donde ha hablado de diversos temas como sus adicciones, su relación con Ivette Vergara y más.

Y en el capítulo que se emitirá este lunes, se mostrará un momento en que el periodista deportivo sorprendió a sus compañeros tras revelar un momento hot que vivió con su esposa.

De acuerdo a su relato, esto ocurrió en los camarines de TVN.

Esto surgió después de que Luis Sandoval le indicó: «Me contaron que construyeron el edificio nuevo y supuestamente te encerrabas en los camarines con la Ivette a hacer cosas y una vez te habían pillado y te habías escondido en el entretecho y salió la Ivette sola».

Fernando Solabarrieta revela momento hot con Ivette Vergara en TVN

Según consignó La Cuarta, posteriormente, el periodista deportivo aclaró algunas cosas con respecto al rumor que reveló Sandoval. Sin embargo, dio a conocer que en ocasiones si hicieron algunas «locuras» con Ivette Vergara en el canal estatal.

«Esa parte no la recuerdo, puede ser parte de la leyenda, lo que sí es cierto, no fue en el edificio nuevo, fue en el antiguo», comenzó señalando Fernando Solabarrieta.

«Nosotros éramos novios y estábamos dentro del camarín y eso fue, la Ivette se acuerda porque yo no me acuerdo de que una vez alguien entró incluso», agregó.

Además, Fernando Solabarrieta reconoció: «Lo medular es cierto y la Ivette me acuerdo de que una vez dice que entró alguien y nos pilló, me dijo que no me acuerdo porque yo estaba de frente a la persona que abrió y no me dijo nada para que no me pusiera nervioso, pero sí, fue en el camarín del edificio antiguo».

