Ibai Llanos ya se encuentra en Chile: ha sido visto en Plaza de Armas y Providencia

El popular influencer español, Ibai Llanos ya se encuentra en Chile, lo que no ha pasado desapercibido y ha dado mucho que hablar en redes sociales.

Vale señalar que el creador de contenido había anunciado que vendría a nuestro país hace algunas semanas. Recientemente, se viralizaron registros que confirman que se encuentra en Santiago.

Recordemos que Ibai había compartido un video en su cuenta de Instagram, en el que le pidió a aus seguidores algunas recomendaciones sobre panoramas.

«¿Qué debería comer? ¿Qué debería visitar?», preguntó en dicha instancia. Además, se mostró entusiasmado por probar comidas como las empanadas o el pastel de choclo

Dicho anuncio de Ibai Llanos dio mucho que hablar. Incluso, el Presidente Gabriel Boric le hizo una invitación a desayunar pan con palta.

Ya circulan registros de Ibai Llanos en Chile

Durante la jornada de este lunes, a través de redes sociales se viralizaron registros de Ibai Llanos en nuestro país.

De este modo, se pudo ver al influencer en Plaza de Armas, donde se sacó fotos con algunas personas.

Además, otras personas dieron a conocer que Ibai estuvo en Providencia.

¡Los rumores son ciertos! Ibai está en Santiago y ya visitó la Plaza de Armas. 🔥 ¿Qué otro lugar de la comuna debería visitar? 🤔 pic.twitter.com/sZAANDYeGD — Santiago (@Muni_Stgo) November 24, 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chucky 🇨🇱 (@goodguychile)

DATO DE DONDE ESTARÁ IBAI? ayuda — Michelle (@harryxgoal) November 24, 2025

Como es eso que Ibai anda en Providencia??? — Seba Yevenes (@SebasYevenes) November 24, 2025

Por otro lado, es importante señalar que hace unos días, Ibai Llanos dio mucho que hablar en nuestro país por una transmisión que hizo junto al argentino Davoo Xeneize, en la que indicó que Colo Colo es el equipo más grande de Chile.

«¿Quién es el equipo más grande de Chile?», leyó en los comentarios en español. A lo que rápidamente respondió: «Colo Colo con diferencia».

«No, no, no, Colo Colo. Y lo siento todos los chilenos, que no se ofenda ningún chileno. Es como el Real Madrid y Boca Juniors, es objetivo. Luego tú puedes ser de otro equipo», agregó Ibai en dicha oportunidad.

