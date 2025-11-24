«Me lo tomo con un sabor especial»: Las emotivas palabras de Daniel Fuenzalida tras ganar premio Martín Fierro con «Ahora Caigo»

En la noche de este domingo, Daniel Fuenzalida vivió un especial momento. Resulta que el programa «Ahora Caigo» que conduce en TVN fue reconocido en la categoría «Humor y Entretenimiento» de los Premios Martín Fierro 2025.

Vale señalar que la ceremonia se llevó a cabo en Miami y el galardón se lo entregó su colega Carmen Gloria Arroyo.

El programa liderado por Daniel Fuenzalida competía con otros proyectos de cadenas como Azteca Uno (México) y MegaTV (USA).

Y tras recibir el importante reconocimiento, el locutor de Central RadioActiva compartió unas emotivas palabras.

Las palabras de Daniel Fuenzalida tras importante reconocimiento en los Premios Martín Fierro 2025

«Estoy muy contento, es algo muy inesperado para mí. Yo venía por las nominaciones que tenía —El Medio día, Ahora Caigo y yo también como presentador— y feliz de que Ahora Caigo haya sido reconocido a nivel latinoamericano, en un formato que es mundial, pero que en Chile le hemos dado una vuelta y hemos transformado un programa muy lindo», comenzó señalando.

Además, Daniel Fuenzalida indicó que en el programa «nos fijamos en la historia de cada uno de nuestros concursantes, donde tenemos emoción, tenemos diversión».

«Es un reconocimiento muy lindo este Martín Fierro, que me lo tomo con un sabor especial, porque fue un año muy, muy difícil para mí… Esto es una lección de vida, de que siempre uno tiene que seguir trabajando, seguir con la frente en alto, que no hay barreras. Eso es lo que siempre he sentido en mi vida, lo que siempre me dejaron mis papás», añadió.

Asimismo, Daniel Fuenzalida reveló que el premio lo ganó el mismo día, en el cual su madre, quien falleció hace algunos años, estaba de cumpleaños,

«En forma personal, lo tomo como un regalo, porque coincidió que el 23 de noviembre es el cumpleaños de mi mamá… Lo primero que pensé fue en ellos, en mis padres. Es mi mamá quien, el mismo día de su cumpleaños, me entrega este regalo», mencionó.

Además, el locutor de RadioActiva y rostro de TVN tuvo palabras de agradecimiento al público del programa.

«Este premio, sin lugar a dudas, nos va a dar mucha energía para que en 2026 podamos hacer una muy linda televisión… Estoy muy contento por el equipo, por el canal y por nuestros televidentes. Muchas gracias por haber confiado en nosotros. Llevamos un año y medio al aire y estoy feliz con este reconocimiento», indicó.

