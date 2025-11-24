¡Se llevó un premio con Ahora Caigo!: Daniel Fuenzalida triunfó en los premios internacionales Martin Fierro Latino 2025

Hace un rato acaban de realizarse los premios Martin Fierro Latino 2025, galardón internacional que celebra a lo mejor de la televisión, radio y plataformas de streaming.

Este año, la celebración se llevó a cabo en el Hotel Marriot de Miami, y RadioActiva tuvo un representante en la premiación. Esto porque nuestro querido Daniel Fuenzalida, estuvo en el evento, nominado a una de las categorías más importantes, además de 2 categorías junto a sus programas de televisión.

Daniel Fuenzalida triunfó en los premios internacionales Martin Fierro Latino 2025 en Miami

En la ceremonia, que comenzó a eso de las 21:00 horas de Chile, nuestro locutor de la Central RadioActiva compitió por llevarse tres premios. Primero, estaba nominado como mejor presentador, representando a TVN.

En esa misma línea, también estaba nominado a Mejor Programa Magazine, con El Medio Día.

Finalmente, Daniel Fuenzalida logró llevarse el codiciado premio Martin Fierro Latino 2025, en la categoría de Mejor Programa de Humor y Entretenimiento, con su éxito de las tardes, Ahora Caigo.

El premio se lo entregó su colega en TVN, la abogada Carmen Gloria Arroyo. El momento estuvo cargado de una gran emoción al momento de decir el nombre del ganador. Nuestro «Huevo» también aprovechó el momento para dar un sentido discurso.

Con esta premiación internacional, nuestro Daniel Fuenzalida se consagra como uno de los más grandes rostros del entretenimiento en Latinoamérica.

Además, deja al Ahora Caigo como uno de los programas más importantes del entretenimiento en el continente. Además de reafirmar su merecido éxito en nuestro país.

