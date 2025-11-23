«Después de un año me pagaron»: Eduardo Fuentes recordó una desconocida faceta en su primera aparición en TV

El más reciente capítulo del podcast «Mari Con Edu«, de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, tuvo como temática el primer sueldo de ambos.

Es por esto, que Eduardo Fuentes reveló una anécdota, casi desconocida, sobre sus inicios en televisión. Según relató, su primera aparición fue para dar el tiempo, como un meteorólogo.

Eduardo Fuentes recordó una desconocida faceta en su primera aparición en TV

Según contó el animador, todo comenzó cuando hizo la práctica en Mega, y su trabajo era de productor, en el reporte meteorológico: «Yo era el productor y les decía: pues párate aquí, mira para allá, habla aquí. Entrené a todos los meteorólogos, a las modelos, a todos los que pasaron por ahí».

Entonces, un día, se le presentó una oportunidad casi como una broma, cuando una candidata no llegó: «el director, entre webeo y en serio, abre en el fono y me dice: ‘hazlo vo’, po’. No eres tan choro que les enseñas a todos, hazlo tú‘ Y yo respondí: lo hago«.

Entonces, después de pasar por vestuario, recibe un llamado para confirmar: «Oye, te metimos en la torta… La torta era el compilado de todos los candidatos que había«.

«Obvio que no iba a quedar. Porque buscaban modelos… o meteorólogos. Yo no encajaba en ninguna de las dos«, agregó Eduardo Fuentes, asegurando que igual lo intentó.

Según contó, de casualidad un gerente vio su video, y preguntó: «Ya, ¿y ese weon quién es?… que lo haga ahora, lo probamos al aire«.

«Ahí, como que dije: ya, esto es una oportunidad. Hagámoslo en serio«, complementó Eduardo Fuentes.

Pero no fue todo tan fácil, ya que Eduardo Fuentes seguía siendo practicante y de producción: «Me dijeron, el único problema es que él piensa que eres un periodista… entonces trata que no te vea acarreando cintas«.

Eso sí, contó que un día se le cayó la mentira, y cuando confesó, su jefe le dio una insólita solución: «Ya, que lo haga, pero no hay plata«.

A pesar de la extrema petición, Eduardo Fuentes aceptó: «No importa… era un juego y una oportunidad. Yo quería llegar a la radio… esto me iba a servir«.

Para cerrar, el animador reveló que tras un cambio de gerente, un año después, le pagaron: «Después, al cabo de un año, recién me pagaron mi primer sueldo por dar el informe del tiempo«.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google