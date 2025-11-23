Daniel Fuenzalida está nominado como mejor presentador: Revisa todos los detalles sobre los premios Martin Fierro 2025

Esta noche son los premios Martin Fierro Latino 2025, un galardón internacional que reúne a lo mejor de la televisión, radio y plataformas de streaming. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Marriot de Miami, Estados Unidos.

RadioActiva tendrá presencia en la premiación, ya que nuestro querido Daniel Fuenzalida, estará en el evento, puesto que fue nominado a una de las categorías más importantes.

Revisa todos los detalles sobre los premios Martin Fierro Latino 2025

Las principales figuras del entretenimiento en Latinoamérica pasarán primero por una alfombra roja, antes de la premiación. Este año, el evento será transmitido en Chile por Canal 13, y comenzará a eso de las 21:00 horas.

La conducción de la transmisión estará a cargo de Matías Vega, Ana María Silva y Manu González. Según señalaron, comenzará después de la emisión del reality Mundos Opuestos.

Nuestro Daniel Fuenzalida dirá presente en la premiación en representación de TVN, nominado en tres categorías, como presentador, y por sus programas, El Medio Día y Ahora Caigo.

A continuación, revisa en detalle las nominaciones en las que participa nuestro locutor de la Central RadioActiva, y sus competidores, según información de InfoBae:

Mejor Presentador

Daniel Fuenzalida – TVN (CHILE)

(CHILE) Samir Saba – RTVD (REPÚBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea – DSPORTS (LATINOAMERICA)

Martin Cárcamo – Canal 13 (CHILE)

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Magazine

El Medio Día – TVN (CHILE)

(CHILE) Directo con Teuteló – América TeVe (EE. UU.)

Tu día – CANAL 13 (CHILE)

A la Tarde – América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Humor y Entretenimiento

Ahora Caigo – TVN (CHILE)

(CHILE) El Toro loco TV Show – Mega TV (EE. UU.)

Cien Mexicanos Vip – Azteca UNO (MÉXICO)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas – Actualidad Radio (EE. UU.)

Carolina Resch – La Poderosa (EE. UU.)

Rodo Herrera – Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

