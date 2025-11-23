«El año pasado fue una mier…»: La sincera opinión de José Antonio Neme sobre la polémica Gala de Viña

«Line-Up Viña 2026«, fue una transmisión especial de Mega para anunciar la parrilla de artistas del próximo Festival de Viña del Mar. Esta tuvo lugar la noche de este viernes, y contó con la conducción de José Antonio Neme.

Eso sí, lo que nadie se esperaba, es que desde el propio canal organizador, José Antonio Neme, se atrevió a dar su opinión sin filtro, sobre el escándalo de la última Gala de Viña.

La sincera opinión de José Antonio Neme sobre la polémica Gala de Viña

En medio de la conversación, Karen Doggenweiler, animadora del certamen, empezó a relatar la importancia de los vestidos que ha usado en el Festival de Viña. Así, llegaron hasta el tema de la Gala de Viña, donde Neme soltó su opinión.

De entrada, tiró sin filtro: «Ojalá la Gala sea buena este año, por favor. De verdad. Perdón que lo diga, pero el año pasado fue una mier…«.

«Terrible. Además, presentando una cantidad de personas que no veíamos. Después, atrás todos tirados encima uno del otro, que no les dieron comida, que les dio una fatiga», agregó, causando risas en el panel.

Pero eso no fue todo, ya que Neme lanzó: «Y no inviten a tanto pelotudo. 300 invitados. No pueden pasar todos por la alfombra».

En esa misma línea, Rafael Araneda comentó: «Y eso que tú no viste lo que estaba pasando atrás«.

En tono de broma, Neme comentó lo que rescató del evento: «hay algo que me gustó de la gala del año pasado. Usted podrá decir ‘¿qué le gustó?, si fue pésima’. Pero lo más sabroso de un evento es cuando la gente sale pelando. Y lo pelaron en todos los canales, incluso en nuestro propio matinal«.

Para cerrar, José Antonio Neme remató con: «Lo del año pasado fue tan bizarro, que el que tuvo el mejor momento fue mi perro. No esperó nada. Antes que la Tonka, que la Karen, pasó, y todos los otros esperando atrás, y él pasó perfecto«.

